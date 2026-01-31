Флагманский минивэн Lexus получил версию для молодежи

Тюнинг-суббренд компании Toyota – Tom’s Racing – представил комплект доработок, предназначенный для флагманского минивэна Lexus LM. Тюнинг-кит получил название Gold Limited и предназначен для того, чтобы сделать внешность семейного автомобиля японской марки и самого его более динамичным.

Кастомизированный LM от Tom’S Racing отличается от простого минивэна как изменениями в экстерьере и интерьере, так и в мощностных характеристиках.

Снаружи машина выделяется спортивный обвесом, 20-дюймовыми многоспицевыми колесными дисками, а также отделкой золотого цвета на передней решетке, бамперах, боковых зеркалах и юбках, дверных ручках и оконных рамках.

Дизайн интерьера реформенного LM Gold Limited выдержан в том же стиле: золотистый оттенок достался центральной консоли, дверным картам и центральному подлокотнику.

В сочетании с эргономичными сиденьями, украшенными золотой строчкой, внутри машины царит более роскошная атмосфера.

Что касается мощности, то особый LM Tom’s Edition Gold Limited базируется на версии 500h и комплектуется 2,4-литровым турбированным гибридным силовым агрегатом, выдающим 275 лошадиных сил мощности. После модернизации его характеристики будут улучшены, но насколько пока не объявлено.

Зато известно сколько будет стоить такой автомобиль со всем комплектом переделки. За машину собираются просить в Японии от 26 миллионов 500 тысяч иен (около 13 миллионов рублей по нынешнему курсу валют).