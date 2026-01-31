ДомойАвтоновости сегодняФлагманский минивэн Lexus получил версию для молодежи

Флагманский минивэн Lexus получил версию для молодежи

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Tom’s Racing представил особый вариант модели LM

Lexus LM Toms Edition Tokyo Auto Salon 6 large w

Тюнинг-суббренд компании Toyota – Tom’s Racing – представил комплект доработок, предназначенный для флагманского минивэна Lexus LM. Тюнинг-кит получил название Gold Limited и предназначен для того, чтобы сделать внешность семейного автомобиля японской марки и самого его более динамичным.

Кастомизированный LM от Tom’S Racing отличается от простого минивэна как изменениями в экстерьере и интерьере, так и в мощностных характеристиках. 

Копия 1 1 1

Снаружи машина выделяется спортивный обвесом, 20-дюймовыми многоспицевыми колесными дисками, а также отделкой золотого цвета на передней решетке, бамперах, боковых зеркалах и юбках, дверных ручках и оконных рамках.

Копия 2 1

Дизайн интерьера реформенного LM Gold Limited выдержан в том же стиле: золотистый оттенок достался центральной консоли, дверным картам и центральному подлокотнику.

260131 30790 5 HFJ9E 1

В сочетании с эргономичными сиденьями, украшенными золотой строчкой, внутри машины царит более роскошная атмосфера. 

Что касается мощности, то особый LM Tom’s Edition Gold Limited базируется на версии 500h и комплектуется 2,4-литровым турбированным гибридным силовым агрегатом, выдающим 275 лошадиных сил мощности. После модернизации его характеристики будут улучшены, но насколько пока не объявлено. 

Зато известно сколько будет стоить такой автомобиль со всем комплектом переделки. За машину собираются просить в Японии от 26 миллионов 500 тысяч иен (около 13 миллионов рублей по нынешнему курсу валют).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Tom's Racing

Читайте также:

Последние новости:

В Таиланде научились переделывать старые Toyota Fortuner в...

Американцы без ума от нового Toyota RAV4: дилеры...

Пятидверный «рамник» Suzuki, возвращающийся на родину, доработали под...

Льготный утильсбор: самый дешевый кроссовер Lexus теперь продается...

Маленький, юркий и динамичный хэтчбек Suzuki появится уже...

Новый вездеход Renault обещает сохранить экстремальность концепта

Долгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором:...

Сменщик малыша Kia Picanto, который будет работать только...

Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей,...

Минивэн Nissan стал комфортабельной комнатой на колесах с...

Новый конкурент Toyota RAV4 от Nissan показался во...

Самый маленький и недорогой Toyota Land Cuiser может...

Двигатель Honda, которому нипочем даже 600 тысяч км...

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+