ДомойАвтоновости сегодняДолгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором: первые изображения

Долгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором: первые изображения

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

В Сеть выложили рендеры новой генерации большого кроссовера «Ауди»

all new third gen 2027 audi q7 crossover shines brightly in cgi both inside and outside 5 1

В 2005 году компания Audi представила большой кроссовер Q7. Машину построили на той же архитектуре, что и популярные VW Touareg и Porsche Cayenne первого поколения.

В 2015-м году «Ку седьмой» перешел во второе поколение, которое несколько раз проходило через рестайлинг. А сейчас эта важная для ингольштадтцев модель готовится шагнуть в долгожданную третью по счету генерацию. 

Цифровой дизайнер «Autoya» опубликовал в интернете первые рендеры нового Audi Q7, судя по которым машину ждут кардинальные перемены в дизайне. Немцы собираются избавиться от устаревшего экстерьера в пользу более агрессивного и напористого вида. 

all new third gen 2027 audi q7 crossover shines brightly in cgi both inside and outside 7 1
Третье поколение Audi Q7 (спекулятивный рендер)

На спекулятивных изображениях машина предстала с огромной решеткой радиатора, занимающей практически всю переднюю часть кузова, которая выделяется внутренним рисунком в виде крупных ячеек.

all new third gen 2027 audi q7 crossover shines brightly in cgi both inside and outside 8 1
Рендер интерьера третьего поколения Audi Q7

Головная оптика кроссовера получила двухуровневую конструкцию, верхнюю часть которой заняли узкие дневные ходовые огни. Бамперы стали массивнее, а в салоне появился сдвоенный экран мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также дополнительный пассажирский дисплей. 

В основу нового Audi Q7 ляжет архитектура PPC (Premium Platform Combustion). Какие двигатели получит кроссовер пока неизвестно, но, скорее всего продавать его будут в том числе с гибридной силовой установкой на базе 3-литрового ДВС. Максимальная отдача связки двигателя внутреннего сгорания и электрического довеска в таком случае может составить около 362 лошадиных сил и 550 Нм. 

Премьера новой генерации Audi Q7 запланирована на текущий год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoYa

Читайте также:

Последние новости:

Новый вездеход Renault обещает сохранить экстремальность концепта

Сменщик малыша Kia Picanto, который будет работать только...

Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей,...

Минивэн Nissan стал комфортабельной комнатой на колесах с...

Новый конкурент Toyota RAV4 от Nissan показался во...

Самый маленький и недорогой Toyota Land Cuiser может...

Двигатель Honda, которому нипочем даже 600 тысяч км...

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5...

Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах...

Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии:...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+