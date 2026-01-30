Долгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором: первые изображения

В 2005 году компания Audi представила большой кроссовер Q7. Машину построили на той же архитектуре, что и популярные VW Touareg и Porsche Cayenne первого поколения.

В 2015-м году «Ку седьмой» перешел во второе поколение, которое несколько раз проходило через рестайлинг. А сейчас эта важная для ингольштадтцев модель готовится шагнуть в долгожданную третью по счету генерацию.

Цифровой дизайнер «Autoya» опубликовал в интернете первые рендеры нового Audi Q7, судя по которым машину ждут кардинальные перемены в дизайне. Немцы собираются избавиться от устаревшего экстерьера в пользу более агрессивного и напористого вида.

Третье поколение Audi Q7 (спекулятивный рендер)

На спекулятивных изображениях машина предстала с огромной решеткой радиатора, занимающей практически всю переднюю часть кузова, которая выделяется внутренним рисунком в виде крупных ячеек.

Рендер интерьера третьего поколения Audi Q7

Головная оптика кроссовера получила двухуровневую конструкцию, верхнюю часть которой заняли узкие дневные ходовые огни. Бамперы стали массивнее, а в салоне появился сдвоенный экран мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также дополнительный пассажирский дисплей.

В основу нового Audi Q7 ляжет архитектура PPC (Premium Platform Combustion). Какие двигатели получит кроссовер пока неизвестно, но, скорее всего продавать его будут в том числе с гибридной силовой установкой на базе 3-литрового ДВС. Максимальная отдача связки двигателя внутреннего сгорания и электрического довеска в таком случае может составить около 362 лошадиных сил и 550 Нм.

Премьера новой генерации Audi Q7 запланирована на текущий год.