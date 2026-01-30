Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

Сегодня в Японии стартует выставка кемперов. Одной из первых местных компаний, представивших свои проекты на ней, стала фирма M-Climb.

Тюнеры привезли на автосалон внедорожник Suzuki Jimny Nomade, превращенный в компактный кемпер.

Проект получил название Neo Venture и включает в себя серьезную переделку внешности известного японского 5-дверного вездехода, а также добавление ему подъемной крыши.

Переднюю часть машины перелицевали за счет новой решетки радиатора с узкой полосой дневных ходовых огней и совершенно других прямоугольных фар, а корму лишили традиционного для нее запасного колеса, вывешанного на двери багажника, заменив его на раскладной импровизированный столик.

Основной фишкой, позволяющей путешественникам жить внутри машины, является подъемная крыша, служащая спальным местом. Одновременно с этим она увеличивает пространство внутри автомобиля и позволяет переодеваться в несогнутом положении туловища.

Технически кемпер на базе 5-дверного Suzuki Jimny не менялся, а значит под его капотом в любом случае будет установлен бензиновый «атмосферник» K15B, развивающий чуть больше 100 лошадиных сил.

Ассистировать ему предстоит автоматической трансмиссии и полноценной системе полного привода.

Стоимость комплекта доработок для Jimny Nomade, превращающего его в компактный кемпер, пока не называется.