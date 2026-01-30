ДомойАвтоновости сегодняРастянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

Текст: Алексей Шмидт
Представлен ультракомпактный автодом на базе Jimny

Сегодня в Японии стартует выставка кемперов. Одной из первых местных компаний, представивших свои проекты на ней, стала фирма M-Climb.

Тюнеры привезли на автосалон внедорожник Suzuki Jimny Nomade, превращенный в компактный кемпер.

Проект получил название Neo Venture и включает в себя серьезную переделку внешности известного японского 5-дверного вездехода, а также добавление ему подъемной крыши.

Снимок экрана 2026 01 30 в 14.14.22

Переднюю часть машины перелицевали за счет новой решетки радиатора с узкой полосой дневных ходовых огней и совершенно других прямоугольных фар, а корму лишили традиционного для нее запасного колеса, вывешанного на двери багажника, заменив его на раскладной импровизированный столик. 

Снимок экрана 2026 01 30 в 14.12.35

Основной фишкой, позволяющей путешественникам жить внутри машины, является подъемная крыша, служащая спальным местом. Одновременно с этим она увеличивает пространство внутри автомобиля и позволяет переодеваться в несогнутом положении туловища. 

Снимок экрана 2026 01 30 в 14.13.01

Технически кемпер на базе 5-дверного Suzuki Jimny не менялся, а значит под его капотом в любом случае будет установлен бензиновый «атмосферник» K15B, развивающий чуть больше 100 лошадиных сил.

Ассистировать ему предстоит автоматической трансмиссии и полноценной системе полного привода.

Стоимость комплекта доработок для Jimny Nomade, превращающего его в компактный кемпер, пока не называется. 

Фото:M-Climb

