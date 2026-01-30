Минивэн Nissan стал комфортабельной комнатой на колесах с роскошным интерьером в японском стиле

Сегодня, 30 января, в Японии открывается выставка кемперов, на которую компания Nissan привезла свой новый автодом MyRoom.

Машина построена на базе модели Caravan и отличается доработанным экстерьером, в котором главный акцент сделан на устойчивость кузовных элементов к царапинам и практичность. Но основной изюминкой нового проекта Nissan является даже не это, а необычное жилое пространство внутри.

Жилой отсек кемпера Nissan Caravan MyRoom

В интерьере минивэна реализована деревянная отделка, создающая уютную атмосферу в японском стиле. Разработчики предлагают в MyRoom два типа кроватей: раскладную и откидную.

Модульная конструкция позволяет легко трансформировать автомобиль из гостиной в столовую или спальню в зависимости от сценария использования.

Второй ряд сидений также обладает функцией складывания назад и обеспечивает мягкое и комфортное ощущение, как на диване.

Кемпер Nissan NV200 Vanette MyRoom

Аналогичные доработки жилого отсека получил также другой минивэн Nissan – NV200 Vanette. Сиденья второго ряда в нем выполнены по принципу «два в одном».

Их можно поднять, превратив в диван, либо разложить горизонтально, трансформировав в кровать. Независимо от того, как будет использовать путешественник салон автомобиля (как гостиную или спальню), внутри можно расслабиться и насладиться комфортным отдыхом в спокойной обстановке.

В продажу новые кемперы Nissan MyRoom, построенные на базе Caravan и NV200 Vanette, поступят в этом году.