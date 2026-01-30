Новый конкурент Toyota RAV4 от Nissan показался во всей красе

Не так давно на тестах был замечен кроссовер Nissan X-Trail нового поколения, известный в США как Rogue. Премьеру машины ждут уже в середине этого года, а пока все пытаются понять, как она будет выглядеть.

Накануне японские цифровые художники опубликовали свежие рендеры реформенного «Икс-Трейл», показав, какие ключевые перемены в облике кроссовера можно ожидать в его свежей генерации.

Судя по получившимся изображениям, основанным на шпионских фотографиях, новый X-Trail будет сочетать в своем виде многие современные дизайнерские решения Nissan.

Nissan X-Trail нового поколения (спекулятивный рендер)

Машине может достаться большая сотовая решетка радиатора, объединяющая фары с обеих сторон в единый блок, схожие по «начинке» с «грилем» фары, а также оквадраченная форма кузова и корма со сплошным блоком задних фонарей и вогнутыми линиями, создающая ощущение многослойности.

Nissan X-Trail нового поколения (спекулятивный рендер)

В салоне новый X-Trail, по слухам, получит совершенно новую технологичную переднюю панель, включающую в себя большую цифровую комбинацию приборов и сенсорный экран мультимедийной системы, объединенные в один блок. Кроме того, кроссоверу достанется большой проекционный дисплей с поддержкой голосовых команд.

Новая передняя панель, которая может появиться в свежем Nissan X-Trail

Ожидается, что следующий X-Trail окажется крупнее своего предшественника. Его длина должна увеличиться на 10 мм, а высота – на 5 мм. Машину построят на платформе CMF-CD и предложат для нее опциональный третий ряд сидений, который сделают более вместительным и практичным, чем он является сейчас.

Что касается силовой установки, то под капотом кроссовера должна разместиться новейшая гибридная система e-Power 3 поколения, которая повысит топливную экономичность модели на 15%.

Японские СМИ полагают, что с ней средний расход горючего в новом X-Trail составит 4,8-литра на 100 км в переднеприводной версии и 5,1-литра в полноприводной модификации.