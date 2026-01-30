ДомойАвтоновости сегодняНовый конкурент Toyota RAV4 от Nissan показался во всей красе

Новый конкурент Toyota RAV4 от Nissan показался во всей красе

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Представлены новые рендеры следующего поколения популярного кроссовера X-Trail

260129 30768 60 UpgEK 1

Не так давно на тестах был замечен кроссовер Nissan X-Trail нового поколения, известный в США как Rogue. Премьеру машины ждут уже в середине этого года, а пока все пытаются понять, как она будет выглядеть.

Накануне японские цифровые художники опубликовали свежие рендеры реформенного «Икс-Трейл», показав, какие ключевые перемены в облике кроссовера можно ожидать в его свежей генерации. 

Судя по получившимся изображениям, основанным на шпионских фотографиях, новый X-Trail будет сочетать в своем виде многие современные дизайнерские решения Nissan.

3 1 11
Nissan X-Trail нового поколения (спекулятивный рендер)

Машине может достаться большая сотовая решетка радиатора, объединяющая фары с обеих сторон в единый блок, схожие по «начинке» с «грилем» фары, а также оквадраченная форма кузова и корма со сплошным блоком задних фонарей и вогнутыми линиями, создающая ощущение многослойности.

260129 30768 61 y79T6 1
Nissan X-Trail нового поколения (спекулятивный рендер)

В салоне новый X-Trail, по слухам, получит совершенно новую технологичную переднюю панель, включающую в себя большую цифровую комбинацию приборов и сенсорный экран мультимедийной системы, объединенные в один блок. Кроме того, кроссоверу достанется большой проекционный дисплей с поддержкой голосовых команд.

260129 30768 62 owatZ 1 1
Новая передняя панель, которая может появиться в свежем Nissan X-Trail

Ожидается, что следующий X-Trail окажется крупнее своего предшественника. Его длина должна увеличиться на 10 мм, а высота – на 5 мм. Машину построят на платформе CMF-CD и предложат для нее опциональный третий ряд сидений, который сделают более вместительным и практичным, чем он является сейчас.

Что касается силовой установки, то под капотом кроссовера должна разместиться новейшая гибридная система e-Power 3 поколения, которая повысит топливную экономичность модели на 15%.

Японские СМИ полагают, что с ней средний расход горючего в новом X-Trail составит 4,8-литра на 100 км в переднеприводной версии и 5,1-литра в полноприводной модификации.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Carislife, Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Новый вездеход Renault обещает сохранить экстремальность концепта

Долгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором:...

Сменщик малыша Kia Picanto, который будет работать только...

Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей,...

Минивэн Nissan стал комфортабельной комнатой на колесах с...

Самый маленький и недорогой Toyota Land Cuiser может...

Двигатель Honda, которому нипочем даже 600 тысяч км...

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5...

Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах...

Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии:...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+