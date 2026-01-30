ДомойАвтоновости сегодняСамый маленький и недорогой Toyota Land Cuiser может появиться в продаже уже...

Самый маленький и недорогой Toyota Land Cuiser может появиться в продаже уже весной

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Названы новые сроки запуска в продажу нового рамного внедорожника «Тойоты»

Копия Toyota Land Cruiser FJ 2025 3 1

В конце прошлого года состоялась официальная презентация нового компактного рамного внедорожника Land Cruiser FJ, который станет самым маленьким и бюджетным предложением в семействе «Ленд Крузеров». 

Предполагалось, что продажи таких машин в Японии начнутся летом 2026 года, но если верить свежим слухам от инсайдеров, до дилеров, а значит и до конечных покупателей новый Land Cruiser FJ может доехать немного быстрее.

Toyota Land Cruiser FJ 2025 6

По данным японского портала «Best Car», в местных автосалонах новый небольшой рамный внедорожник «Тойоты» появится уже в мае этого года. И, вероятно, на него сразу же будет отмечен ажиотажный спрос.

Ориентировочная цена такого автомобиля составит от 3,8 до 4,2-миллионов иен (вилка 1,9 – 2,1-миллиона рублей), что сделает его самым доступным «Ленд Крузером» на сегодня. На данный момент это звание за собой удерживает устаревший Land Cruiser 70, за который в Японии просят минимум 4 миллиона 800 тысяч иен (2,4-миллиона рублей).

Toyota Land Cruiser FJ 2025 26

Напомним, длина Toyota Land Cruiser FJ составляет 4,6-метра, ширина – 1,9-метра, а высота почти 2-метра. Расстояние между его осями равно 2,6-метрам.

Под капотом внедорожника, построенного на рамном шасси IMV, расположится 2,7-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель, развивающий 163 лошадиные силы. Помогать ему предстоит безальтернативному 6-скоростному «автомату» и системе подключаемого полного привода. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:Best Car

Читайте также:

Последние новости:

Новый вездеход Renault обещает сохранить экстремальность концепта

Долгожданный новый Audi Q7 удивит агрессией и напором:...

Сменщик малыша Kia Picanto, который будет работать только...

Растянутый рамный внедорожник Suzuki превратился в неузнаваемый кемпер

5-дверный Suzuki Jimny Nomade за 1,4 млн рублей,...

Минивэн Nissan стал комфортабельной комнатой на колесах с...

Новый конкурент Toyota RAV4 от Nissan показался во...

Двигатель Honda, которому нипочем даже 600 тысяч км...

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5...

Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах...

Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии:...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+