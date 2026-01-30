Самый маленький и недорогой Toyota Land Cuiser может появиться в продаже уже весной

В конце прошлого года состоялась официальная презентация нового компактного рамного внедорожника Land Cruiser FJ, который станет самым маленьким и бюджетным предложением в семействе «Ленд Крузеров».

Предполагалось, что продажи таких машин в Японии начнутся летом 2026 года, но если верить свежим слухам от инсайдеров, до дилеров, а значит и до конечных покупателей новый Land Cruiser FJ может доехать немного быстрее.

По данным японского портала «Best Car», в местных автосалонах новый небольшой рамный внедорожник «Тойоты» появится уже в мае этого года. И, вероятно, на него сразу же будет отмечен ажиотажный спрос.

Ориентировочная цена такого автомобиля составит от 3,8 до 4,2-миллионов иен (вилка 1,9 – 2,1-миллиона рублей), что сделает его самым доступным «Ленд Крузером» на сегодня. На данный момент это звание за собой удерживает устаревший Land Cruiser 70, за который в Японии просят минимум 4 миллиона 800 тысяч иен (2,4-миллиона рублей).

Напомним, длина Toyota Land Cruiser FJ составляет 4,6-метра, ширина – 1,9-метра, а высота почти 2-метра. Расстояние между его осями равно 2,6-метрам.

Под капотом внедорожника, построенного на рамном шасси IMV, расположится 2,7-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель, развивающий 163 лошадиные силы. Помогать ему предстоит безальтернативному 6-скоростному «автомату» и системе подключаемого полного привода.