Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают по снегу в новом поколении

Компания Hyundai готовит к запуску новое поколение своего популярного кроссовера Creta, хорошо известного на российском авторынке. Машина долгое время продавалась в РФ и была бестселлером SUV-сегмента местного рынка, а также собиралась на мощностях местного завода корейского автопроизводителя.

Сейчас «Хендэ» работает над ее новой генерацией, которая, по слухам, дебютирует в 2027 году. Накануне в интернет утекли очередные шпионские фото прототипов новой «Креты», замеченных во время зимних тестов в Южной Корее.

Несмотря на камуфляж, тестовый образец компактного корейского кроссовера выглядит так, будто откажется от округлых пропорций актуальной модели в пользу более угловатого кузова.

Машина должна прибавить в размерах, поменять дизайн передней и задней частей кузова, а также приобрести новые 18-дюймовые колесные диски и минимальные свесы.

Местами автомобилю предстоит пересекаться внешне с кроссовером Kia Seltos нового поколения, с которым «Крета» является родственником.

По аналогии со своим братом, «паркетник» Hyundai должен перебраться на новую, более безопасную платформу K3.

Кардинальных перемен в линейке двигателей машины это не принесет, поэтому новая Creta, скорее всего, продолжит комплектоваться 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 115 лошадиных сил, 1,5-литровым дизельным мотором на 116 л.с., а также аналогичным по объему турбобензиновым ДВС на 160 «сил».

В перспективе машине достанется гибридная силовая установка, которая сначала дебютирует в кроссовере Kia Seltos (в 2027 году).