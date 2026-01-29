ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают по снегу в новом...

Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают по снегу в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Опубликованы фотографии прототипа нового поколения «паркетника» Creta

20260129 091648 8df368f0

Компания Hyundai готовит к запуску новое поколение своего популярного кроссовера Creta, хорошо известного на российском авторынке. Машина долгое время продавалась в РФ и была бестселлером SUV-сегмента местного рынка, а также собиралась на мощностях местного завода корейского автопроизводителя.

Сейчас «Хендэ» работает над ее новой генерацией, которая, по слухам, дебютирует в 2027 году. Накануне в интернет утекли очередные шпионские фото прототипов новой «Креты», замеченных во время зимних тестов в Южной Корее.

20260129 091713 c7fda9b9

Несмотря на камуфляж, тестовый образец компактного корейского кроссовера выглядит так, будто откажется от округлых пропорций актуальной модели в пользу более угловатого кузова. 

Машина должна прибавить в размерах, поменять дизайн передней и задней частей кузова, а также приобрести новые 18-дюймовые колесные диски и минимальные свесы. 

20260129 091725 4688f51c

Местами автомобилю предстоит пересекаться внешне с кроссовером Kia Seltos нового поколения, с которым «Крета» является родственником. 

По аналогии со своим братом, «паркетник» Hyundai должен перебраться на новую, более безопасную платформу K3.

20260129 091906 e66a6df3

Кардинальных перемен в линейке двигателей машины это не принесет, поэтому новая Creta, скорее всего, продолжит комплектоваться 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 115 лошадиных сил, 1,5-литровым дизельным мотором на 116 л.с., а также аналогичным по объему турбобензиновым ДВС на 160 «сил».

В перспективе машине достанется гибридная силовая установка, которая сначала дебютирует в кроссовере Kia Seltos (в 2027 году).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Shorts Car

Читайте также:

Последние новости:

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5...

Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии:...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota...

Toyota отзывает 240 тысяч Prius: в них неожиданно...

Японцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

В десятку самых доступных и качественных автомобилей в...

Toyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»:...

Новый BMW X5 G65 изменится почти до неузнаваемости

Renault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota...

Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию...

Volkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+