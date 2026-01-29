Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии: новое поколение на подходе

Toyota Corolla остается самым продаваемым автомобилем компании в кузове седан. С момента начала реализации этой модели в конце 60-х японский автопроизводитель распродал свыше 60 миллионов таких машин.

Сейчас эта знаменитая 4-дверка готовится к переходу в 13-е по счету поколение. О том, как она может выглядеть недавно дала намек сама Toyota, показав изображения одноименного концепта в конце прошлой осени.

Концепт-кар Toyota Corolla 2025 года

Взяв их за основу цифровой художник из Малайзии «Theottle» подготовил собственные рендеры новой Corolla 13-й генерации, показав как такой седан будет выглядеть в серийном обличии.

Toyota Corolla 13 поколения (спекулятивный рендер)

На изображениях машина предстала в виде, очень похожим на шоу-кар образца прошлого года, но с рядом существенных изменений. 4-дверке досталось менее наклоненное лобовое стекло, упрощенная, но по-прежнему очень футуристичная оптика, а также переделанный бампер.

Вместо скрытых ручек дверей новая «Королла» может получить обычные, а сзади получить более простой блок фонарей, выполненный в виде единой линии, проходящей от крыла к крылу.

Toyota Corolla 13 поколения (спекулятивный рендер)

Внутри машины ожидаются не менее серьезные перемены, которые, вероятно, станут отсылкой к дизайну интерьера новых электрических седанов компании вроде bZ3.

Под капотом новинки может дебютировать пока еще находящийся в разработке полуторалитровый бензиновый мотор с индексом G20E, который собираются использовать в этой модели в связке с электрическим довеском.

Премьера новой Toyota Corolla может состояться уже в этом году, когда машина справит свой 60-летний юбилей.