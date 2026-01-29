ДомойАвтоновости сегодняВ Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota Land Cruiser FJ за...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota Land Cruiser FJ за 2 млн рублей в продажу

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Новый рамный внедорожник «Тойоты» готовится к появлению у дилеров по доступной цене, но есть нюанс

В конце октября прошлого года состоялась официальная премьера нового рамного компактного внедорожника Toyota (длиной всего 4,6-метра), получившего имя Land Cruiser FJ.

Автомобиль был хорошо принят журналистами и общественностью, а теперь все ближе становится период, когда его отправят в продажу.

В новых статьях в японской прессе, посвященных Land Cruiser FJ, местные комментаторы выразили общее мнение, что считают этот внедорожник одним из самых перспективных для покупки в этом году. Вот что пишут о нем сами японцы:

  • «Вот каким должен быть полноприводный автомобиль»;
  • «Надеюсь его будут продавать в том же виде, в котором показали»;
  • «Похоже им будет легко управлять ан узких японских дорогах и парковках»;
  • «Я специально отказался от моделей Land Cruiser 250 и 300, потому что они были слишком большими, а этот то, что нужно»;
  • «Я хочу его купить как можно скорее».
Ходят слухи, что цена Toyota Land Cruiser FJ окажется чуть ниже 4 миллионов иен (менее 2 миллионов рублей).

Если это подтвердится, то внимание к этому внедорожнику со стороны японских и зарубежных покупателей будет максимальным, а значит существует высокая вероятность, что он по крайней мере на первых порах станет мишенью для перекупщиков. И это вряд ли положительным образом отразится на его доступности и конечной стоимости.

Запустить новый Land Cruiser FJ в продажу Toyota собирается ближе к этому лету.

Фото:Toyota

