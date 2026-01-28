Toyota отзывает 240 тысяч Prius: в них неожиданно может открыться задняя дверь

Prius остается одним из самых популярных гибридов в линейке японской марки Toyota. Но даже с ней порой происходят проблемы. Накануне Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выдало «Тойоте» предписание отозвать 239 тысяч 504 «Приуса» из-за дефекта задних дверей.

Утверждается, что из-за неисправности в схемотехнике (в конструкции цепи датчика) в таких хэтчбеках могут неожиданно для водителя и пассажиров открываться задние двери.

Если рядом с датчиком скапливается вода, а дверь закрывается с усилием, уплотнение может временно нарушиться, что потенциально приводит к попаданию в цепь воды и короткому замыканию.

В результате дверь остается полуоткрытой, из-за чего на приборной панели машин загорается предупреждающая лампочка. А в самом серьезном случае двери и вовсе могут неожиданно открываться.

На всех отозванных Prius, выпущенных в период с 24 ноября 2023 года по 4 ноября 2025 года, собираются установить реле в электрические цепи левой и правой задних дверей, чтобы предотвратить их случайное открытие.

В Японии уже произошло два связанных с этим дефектом инцидента, но, к счастью, в них никто не пострадал.