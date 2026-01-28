Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию LC70

Представлен новый комплект доработок для популярного внедорожника «Сузуки», меняющий его внешность до неузнаваемости

Внедорожник Suzuki Jimny нередко становится объектом всевозможных модернизаций от различных тюнеров. На этот раз эта машина привлекла внимание японского ателье «70YO.70», которое придумало, как ее можно заставить выглядеть как мини-Land Cruiser 70.

Обвес, созданный с оглядкой на самый «старый» в линейке Toyota Land Cruiser внедорожник, который до сих пор остается на конвейере, включает в себя большое количество наружных деталей.

В передней части кузова авторы боди-кита предлагают установить другой, массивный капот, объемную решетку радиатора и оригинальную эмблему ателье, а также заменить фары Jimny на круглые, напоминающие по виду те, что ставятся в актуальный Land Cruiser 70.

Дополнительно в комплект доработок для «Джимни» входят классические зеркала заднего вида, шноркель, боковые декоративные воздухозаборники, а также специальная накладка на задний бампер и блоки фонарей.

Более того, даже крышка для AdBlue (раствор мочевины), которой нет в бензиновых автомобилях, воспроизведена в боди-ките для Jimny под дизельный Land Cruiser 70 в точно таком же дизайне, как у оригинала.

Приобрести комплект доработок для «Джимни», превращающий его в мини-копию «семидесятки», отдельно не получится. Его продают вместе с внедорожником. Стоимость машины и боди-кита составляет 4 миллиона 400 тысяч иен (2,2-миллиона рублей).