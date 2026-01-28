ДомойАвтоновости сегодняСупермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию LC70

Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию LC70

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2026 01 28 в 11.40.38

Представлен новый комплект доработок для популярного внедорожника «Сузуки», меняющий его внешность до неузнаваемости

Внедорожник Suzuki Jimny нередко становится объектом всевозможных модернизаций от различных тюнеров. На этот раз эта машина привлекла внимание японского ателье «70YO.70», которое придумало, как ее можно заставить выглядеть как мини-Land Cruiser 70.

Обвес, созданный с оглядкой на самый «старый» в линейке Toyota Land Cruiser внедорожник, который до сих пор остается на конвейере, включает в себя большое количество наружных деталей. 

Снимок экрана 2026 01 28 в 11.40.10

В передней части кузова авторы боди-кита предлагают установить другой, массивный капот, объемную решетку радиатора и оригинальную эмблему ателье, а также заменить фары Jimny на круглые, напоминающие по виду те, что ставятся в актуальный Land Cruiser 70.

Снимок экрана 2026 01 28 в 11.42.47

Дополнительно в комплект доработок для «Джимни» входят классические зеркала заднего вида, шноркель, боковые декоративные воздухозаборники, а также специальная накладка на задний бампер и блоки фонарей.

Более того, даже крышка для AdBlue (раствор мочевины), которой нет в бензиновых автомобилях, воспроизведена в боди-ките для Jimny под дизельный Land Cruiser 70 в точно таком же дизайне, как у оригинала.

Снимок экрана 2026 01 28 в 11.41.44

Приобрести комплект доработок для «Джимни», превращающий его в мини-копию «семидесятки», отдельно не получится. Его продают вместе с внедорожником. Стоимость машины и боди-кита составляет 4 миллиона 400 тысяч иен (2,2-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota...

Volkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

Угоняют пачками: Toyota начала ставить блокиратор руля на...

Раскрыт массовый кроссовер Toyota, который по уровню роскоши...

Сколько будет стоить в России Toyota Hilux нового...

Маленький, да удаленький: грузовичок Toyota, переделанный в микроквартиру...

Корейский оппонент Toyota RAV4 будет удивлять в новом...

Кроссовер Honda HR-V не узнают в новом поколении

Популярный минивэн Nissan «осмелеет» в версии от Dynasty

Бюджетный компактный кроссовер Toyota, который ввозили в Россию,...

Новый некитайский компакт-кроссовер оценили в России в 2,1...

Худший автомобильный бренд с точки зрения выносливости создан...

У Ferrari есть печально известный «черный список»: вот...

Mercedes-Benz G-Class Mini: готовится «Гелик» на минималках

Дом на колесах для суровых зим на базе...

Hyundai Elantra нового поколения покажет себя во всей...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+