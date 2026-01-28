Угоняют пачками: Toyota начала ставить блокиратор руля на новые автомобили в Австралии

Многие новые автомобили Toyota, продающиеся в Австралии, теперь идут укомплектованными усовершенствованными системами безопасности, которые должны противодействовать росту числа краж.

Речь идет о так называемых блокираторах на руль, которые десятилетиями использовались в качестве визуального средства отпугивания автомобильных воров. А теперь их начали ставить в совершено новые Toyota, продающиеся в официальных автосалонах Австралии.

Появление нового оригинального дилерского аксессуара в машинах японской компании стало ответом на участившиеся случаи угонов моделей Land Cruiser, RAV4 и Hilux на «Зеленом континенте».

Блокиратор рулевого колеса в фирменном магазине Toyota Австралия

Для тех автомобилей, которые уже выпущены и приобретены покупателями, Toyota предложит купить блокиратор за дополнительную плату. Стоимость такого устройства, изготовленного из стали, составит 200 австралийских долларов (около 10 тысяч рублей).

Утверждается, что он одобрен Toyota и прошел сертификацию компанией.

Toyota Land Cruiser Prado в Австралии

«Внутренняя пружинная система обеспечивает плавное выдвижение рычага с минимальными усилиями, а технология 4-точечного контакта гарантирует надежный и стабильный захват рулевого колеса.

Замок рулевого колеса поставляется с фиксированным комплектом ключей, которые невозможно заменить в случае утери. А его яркий красный корпус служит явным сдерживающим фактором для автомобильных воров», – говорится в сообщении, опубликованном австралийским офисом автопроизводителя.