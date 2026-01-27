Раскрыт массовый кроссовер Toyota, который по уровню роскоши превосходит даже Lexus

В современном мире все больше массовых моделей постепенно приближаются по качеству отделки салона к автомобилям премиального класса. И у этого есть один недостаток – цены на них выросли до такой степени, что практически приблизились к стоимости настоящих люксовых машин, или даже превзошли их.
Это относится в том числе к одному кроссоверу Toyota, который по качеству обскакал более премиальный Lexus NX. Речь идет о модели Toyota Crown (Crown Signia).
Портал «TopSpeed» утверждает, что в этой модели дизайнеры «Тойоты» минимизировали использование глянцевого черного пластика, что позволило салону такого кроссовера выглядеть даже более премиально, нежели интерьеру паркетника Lexus NX.
Кроме того, салон кроссовера Crown/Crown Signia отличается просторностью и комфортом, а материалы отделки ощущаются как высококачественные.
В число плюсов этой модели также включена превосходная шумоизоляция, обеспечивающаяся тишину в салоне даже на высоких скоростях.
А гибридная силовая установка с постоянным электронным полным приводом (AWD) вкупе с хорошо настроенной подвеской заставляет Crown/Crown Signia ощущать себя на дороге точно не хуже, чем это делают кроссоверы Lexus, а возможно даже лучше.