ДомойАвтоновости сегодняРаскрыт массовый кроссовер Toyota, который по уровню роскоши превосходит даже Lexus

Раскрыт массовый кроссовер Toyota, который по уровню роскоши превосходит даже Lexus

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Назван SUV «Тойоты» с оснащением, превосходящим «Лексус»

В современном мире все больше массовых моделей постепенно приближаются по качеству отделки салона к автомобилям премиального класса. И у этого есть один недостаток – цены на них выросли до такой степени, что практически приблизились к стоимости настоящих люксовых машин, или даже превзошли их.

Это относится в том числе к одному кроссоверу Toyota, который по качеству обскакал более премиальный Lexus NX. Речь идет о модели Toyota Crown (Crown Signia). 

image 3 161
Toyota Crown SUV

Портал «TopSpeed» утверждает, что в этой модели дизайнеры «Тойоты» минимизировали использование глянцевого черного пластика, что позволило салону такого кроссовера выглядеть даже более премиально, нежели интерьеру паркетника Lexus NX. 

Toyota Crown Signia9 1
Toyota Crown Signia

Кроме того, салон кроссовера Crown/Crown Signia отличается просторностью и комфортом, а материалы отделки ощущаются как высококачественные. 

43ee3b8b673f4e2a8087d04298e82287
Интерьер Toyota Crown SUV/Signia

В число плюсов этой модели также включена превосходная шумоизоляция, обеспечивающаяся тишину в салоне даже на высоких скоростях.

А гибридная силовая установка с постоянным электронным полным приводом (AWD) вкупе с хорошо настроенной подвеской заставляет Crown/Crown Signia ощущать себя на дороге точно не хуже, чем это делают кроссоверы Lexus, а возможно даже лучше.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota
ИСТОЧНИК:TopSpeed

Читайте также:

Последние новости:

Сколько будет стоить в России Toyota Hilux нового...

Маленький, да удаленький: грузовичок Toyota, переделанный в микроквартиру...

Корейский оппонент Toyota RAV4 будет удивлять в новом...

Кроссовер Honda HR-V не узнают в новом поколении

Популярный минивэн Nissan «осмелеет» в версии от Dynasty

Бюджетный компактный кроссовер Toyota, который ввозили в Россию,...

Новый некитайский компакт-кроссовер оценили в России в 2,1...

Худший автомобильный бренд с точки зрения выносливости создан...

У Ferrari есть печально известный «черный список»: вот...

Mercedes-Benz G-Class Mini: готовится «Гелик» на минималках

Дом на колесах для суровых зим на базе...

Hyundai Elantra нового поколения покажет себя во всей...

Хитовый SUV Toyota удивит сменой имиджа в новом...

Самый «неубиваемый» современный двигатель Toyota оказался не тем,...

Блогер-автомеханик с 1,6 миллионами подписчиков: гибридные Toyota надежнее...

Новые Honda Accord и Civic показались на реалистичных...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+