Раскрыт массовый кроссовер Toyota, который по уровню роскоши превосходит даже Lexus

В современном мире все больше массовых моделей постепенно приближаются по качеству отделки салона к автомобилям премиального класса. И у этого есть один недостаток – цены на них выросли до такой степени, что практически приблизились к стоимости настоящих люксовых машин, или даже превзошли их.

Это относится в том числе к одному кроссоверу Toyota, который по качеству обскакал более премиальный Lexus NX. Речь идет о модели Toyota Crown (Crown Signia).

Toyota Crown SUV

Портал «TopSpeed» утверждает, что в этой модели дизайнеры «Тойоты» минимизировали использование глянцевого черного пластика, что позволило салону такого кроссовера выглядеть даже более премиально, нежели интерьеру паркетника Lexus NX.

Toyota Crown Signia

Кроме того, салон кроссовера Crown/Crown Signia отличается просторностью и комфортом, а материалы отделки ощущаются как высококачественные.

Интерьер Toyota Crown SUV/Signia

В число плюсов этой модели также включена превосходная шумоизоляция, обеспечивающаяся тишину в салоне даже на высоких скоростях.

А гибридная силовая установка с постоянным электронным полным приводом (AWD) вкупе с хорошо настроенной подвеской заставляет Crown/Crown Signia ощущать себя на дороге точно не хуже, чем это делают кроссоверы Lexus, а возможно даже лучше.