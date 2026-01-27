Маленький, да удаленький: грузовичок Toyota, переделанный в микроквартиру на колесах

ДомойАвтоновости сегодняМаленький, да удаленький: грузовичок Toyota, переделанный в микроквартиру на колесах

Текст: Михаил Романченко
Представлен новый японский кемпер Ninja

В Японии, как и во многих других странах мира, наблюдается настоящий бум сегмента кемперов. Спрос на такие машины вырос в несколько раз, что породило волну новых предложений.

Местная фирма «Direct Cars», известная японским покупателям своими проектами на базе компактного грузовичка Toyota Camroad, недавно начала продажи в «Стране восходящего солнца» нового кемпера, получившего название Ninja. 

Особенностью этого небольшого автодома является с умом спроектированный жилой модуль, превращающий машину в подобие микроквартиры на колесах.

Жилой отсек отделан деревом, на его полу выложена кафельная плитка, а также продумано освещение, что придает внутреннему пространству уюта, сопоставимого со стационарными апартаментами для жизни.

Внутри предусмотрена гостиная зона со складным столом и L-образным диваном, мини-кухня, душевая кабина с раковиной и душевой лейкой. Для того, чтобы подготовить спальное место, достаточно сложить стол и разложить диван. В передней части салона также предусмотрена раскладная кровать.

Если позволит погода, можно выдвинуть тентовый навес и расположиться под ним за пределами кемпера для завтрака, обеда или ужина на открытом воздухе.

Для перевозки вещей в автодоме Ninja продумано множество мест для хранения, в том числе наружные выдвижные ящики. 

Опционально для кемпера предлагается кондиционер и холодильник, которые будут работать от высокоемкого аккумулятора на 400 Ач, заряжающегося от солнечных панелей на крыше. 

Фото:Direct Cars

