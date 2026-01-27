ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Honda HR-V не узнают в новом поколении

Кроссовер Honda HR-V не узнают в новом поколении

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Опубликованы первые рендеры новой генерации популярного бюджетного SUV «Хонда»

Снимок экрана 2026 01 27 в 15.21.42

Кроссовер Honda HR-V продается в актуальной генерации с 2021 года. В 2024-м году этот компактный «паркетник» был обновлен, а теперь в автомобильной прессе начинают циркулировать слухи о его новом поколении, премьера которого, если верить спекуляциям, намечена на 2027 год.

Японский «BestCarWeb» накануне выпустил свежий номер своего журнала, в котором показал как может измениться кроссовер HR-V с крупной ожидаемой модернизацией. Машина должна получить единый фирменный стиль, который будет объединять ее внешность со свежими Accord и Civic

Снимок экрана 2026 01 27 в 15.22.42
Рендер нового поколения Honda HR-V (скриншот из журнала BestCarWeb)

«Паркетник» примерит спокойный классический облик с многоуровневой решеткой радиатора, большим блоком дневных ходовых огней, простирающимся на всю ширину капота, а также сохранит задние дверные ручки, интегрированные в стойки кузова.

Машина будет построена на новой платформе, которая станет шагом вперед для «Хонды» с точки зрения жесткости кузова на скручивание и использования облегченных технологий. 

В качестве силовой установки реформенный HR-V должен задействовать новейшую гибридную систему e:HEV 5-го поколения, включающую в себя полуторалитровый 4-цилиндровый бензиновый мотор и два электрических двигателя. 

260127 30746 16 mcbE8 1
Тумблер включения системы работы трансмиссии S+Shift

Машине также будет доступна система переключения передач под названием S+Shift, обеспечивающая удовольствие от вождение, сопоставимое с тем, что дает спортивное купе Prelude, а также обновленная система безопасности Honda Sensing.

Фото:BestCarWeb

