Популярный минивэн Nissan «осмелеет» в версии от Dynasty

Компания Nissan активно расширяет свою линейку спортивных автомобилей от суббренда Nismo, но, как правило, они фокусируются на седанах, 2-дверных моделях, хэтчбеках, кроссоверах и внедорожниках.

Поняв это японские независимые тюнеры из ателье Dynasty, специализацией которых является доработка популярных местных автомобилей, разработали для популярного минивэна Nissan Caravan собственный смелый эксклюзивный комплект под названием Alive GT-V.

Обвес вдохновлен спортивным автомобилем Nissan GT-R Nismo. Благодаря нижнему сплиттеру переднего бампера, аэродинамическим боковым юбкам и нижнему диффузору заднего бампера, которые изготовлены из ABS-пластика, машина получила новый более интересный и динамичный вид.

Дополнительно для минивэнов Caravan от Dynasty доступна фирменная красная отделка Nismo, идущая к аэродинамическому обвесу, а также расширенные колесные арки и более крупные 6-спицевые черные легкосплавные колеса.

Никаких изменений в агрегатной линейке и мощностных характеристиках машины обвес Alive GT-V не предусматривает, поэтому минивэн Nissan продолжит использовать даже в таком смелом спортивном виде классические 2- и 2,5-литровые атмосферные бензиновые моторы, а также 2,4-литровый турбодизельный агрегат.

Их мощность составит 130, 147 и 132 лошадиные силы соответственно, а в паре с двигателями будет работать 7-скоростная автоматическая коробка передач.

Стоимость комплекта доработок для Nissan Caravan от Dynasty объявят позднее. В продаже в Японии он появится в ближайшие пару недель.