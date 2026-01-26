ДомойАвтоновости сегодняHyundai Elantra нового поколения покажет себя во всей красе уже этой весной

Hyundai Elantra нового поколения покажет себя во всей красе уже этой весной

Текст: Алиса Шашкова
Раскрыты сроки премьеры следующей генерации популярного седана «Хендэ»

Копия Hyundai elantra cn8 rendering gotcha cars 1

Актуальное поколение популярной корейской 4-дверки Hyundai Elantra появилось в продаже в 2020 году, а в 2023-м года модель была обновлена. Сейчас этот бестселлер C-класса, который на родине в Южной Корее носит имя Avante, готовится к плановой смене генерации. И, по слухам, она состоится раньше, чем все думали.

Предполагалось, что новое поколение Hyundai Elantra/Avante будет представлено в сентябре 2026 года, но корейская пресса пишет о том, что премьеру машины можно ждать уже этой весной (ориентировочно в апреле).

Новая «Элантра» обещает пережить существенную внешнюю трансформацию в сравнении с предшественницей, получив покатую линию крыши и дизайн, вдохновленный концептуальным купе Hyundai N Vision 74. 

Hyundai Elantra Rendering Gotcha Cars 1
Рендер нового поколения Hyundai Elantra/Avante

Оформление светотехники в машине будет реализовано посредством установки светодиодных полос, которые в тандеме друг с другом образуют большие литеры «H» (отсылка к названию бренда Hyundai).

Линейка силовых агрегатов новой Elantra/Avante также будет пересмотрена в пользу более усовершенствованных двигателей.

В число доступных моторов для седана должны войти 1,6-литровый бензиновый ДВС, вариант, работающий на сжиженном газе, а также мощная гибридная установка с низким расходом топлива.

Характеристики двигателей станут известны ближе к официальной премьере машины, которая должна состояться уже меньше, чем через 2 месяца.

Фото:Gotcha Cars

