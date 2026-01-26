Самый «неубиваемый» современный двигатель Toyota оказался не тем, о котором все думают

Двигатели компании Toyota славятся своей выносливостью. Особенно это касается классических атмосферных ДВС. Однако в качестве самого надежного современного мотора был выбран отнюдь не безнаддувный силовой агрегат, а турбированный.

Американский портал «CarBuzz» называет 2,4-литровый турбированный рядный 4-цилиндровый двигатель Toyota T24A-FTS самым крепким современным мотором в линейке компании.

Свое мнение заокеанские журналисты обосновывают тем, что конкретно этот турбомотор заимствовал все лучшее из гениальных атмосферников Toyota и объединил это с современным источником энергии.

Мотор T24A-FTS рабочим объемом 2,4-литра входит в семейство агрегатов Dynamic Force, которые устанавливаются на платформу TNGA.

Двигатель дебютировал в 2021 году вместе с Lexus NX и с тех пор ставится как на «Лексусы», так и на «Тойоты», включая седаны, хэтчбеки, пикапы и внедорожники, обеспечивая моделям Toyota Group солидные показатели мощности, крутящего момента и топливной экономичности.

В свежем рейтинге «J.D.Power» говорится, что модели Toyota и Lexus входят в число самых надежных автомобилей в мире. И во многом это связано с выносливостью мотора T24A-FTS, которую подтверждают многочисленные отзывы на форумах владельцев.

Такие моторы без каких-либо проблем преодолевают пробеги свыше 150 тысяч км. Кроме того, они ни разу не попадали в отзывные кампании, а затраты на их ремонт, если он все же необходим, невелики за счет простой конструкции.

Это делает их одним из лучших выборов с точки зрения выносливости, мощности и экономичности среди современных двигателей Toyota, говорится в статье авторитетного американского автомобильного портала.