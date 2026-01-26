Блогер-автомеханик с 1,6 миллионами подписчиков: гибридные Toyota надежнее негибридных

Компания Toyota продает гибридные автомобили с 90-х годов прошлого столетия. И в последнее время этот ассортимент машин заметно расширился. Впрочем, некоторые до сих пор относятся к гибридным «Тойотам» с опаской и сомневаются в том, что они могут быть такими же надежными, как машины этой компании с ДВС без электрического довеска.

Накануне американский автомобильный блогер с 1 миллионом 670 тысячами подписчиков (канал «The Car Care Nut»), который одновременно является автомехаником, выпустил видео, в котором заявил, что гибридные «Тойоты» сейчас даже надежнее, чем негибридные.

По его словам, он опирается на свой опыт ремонта многочисленных автомобилей. И недавно заметил, что у машин с турбонаддувом проблемы встречаются гораздо чаще, чем у автомобилей с гибридными системами.

Блогер уверяет, что гибридные модели Toyota, включая RAV4, требуют «нулевого технического обслуживания», поскольку гибридная система исключает необходимость в традиционном стартере и генераторе.

Скриншот с канала The Car Care Nut

Кроме того, поскольку система рекуперативного торможения преобразует кинетическую энергию при замедлении в электрическую энергию для зарядки аккумулятора, срок службы компонентов тормозной системы значительно увеличивается.

А еще гибридная система более компактна, что упрощает техническое обслуживание машины ремонтным персоналом и снижает тудозатраты.

Если верить словам блогера, в его автомастерскую гибридные Toyota в большинстве случаев попадают не из-за проблем с силовой установкой, а из-за аварий.

Статистика также находится не стороне блогера-автомеханика. Согласно анализу «Consumer Reports», в прошлом году частота отказов гибридных автомобилей была на 15% ниже, чем машин с ДВС, так что машины с бензиново-электрическими системами действительно выглядят надежнее тех, что используют классические двигатели внутреннего сгорания.