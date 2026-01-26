ДомойАвтоновости сегодняБлогер-автомеханик с 1,6 миллионами подписчиков: гибридные Toyota надежнее негибридных

Блогер-автомеханик с 1,6 миллионами подписчиков: гибридные Toyota надежнее негибридных

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Популярный «Ютубер» заметил, что «Тойоты» с электрическим довеском ломаются реже, чем без него

Копия 1 1

Компания Toyota продает гибридные автомобили с 90-х годов прошлого столетия. И в последнее время этот ассортимент машин заметно расширился. Впрочем, некоторые до сих пор относятся к гибридным «Тойотам» с опаской и сомневаются в том, что они могут быть такими же надежными, как машины этой компании с ДВС без электрического довеска.

Накануне американский автомобильный блогер с 1 миллионом 670 тысячами подписчиков (канал «The Car Care Nut»), который одновременно является автомехаником, выпустил видео, в котором заявил, что гибридные «Тойоты» сейчас даже надежнее, чем негибридные. 

По его словам, он опирается на свой опыт ремонта многочисленных автомобилей. И недавно заметил, что у машин с турбонаддувом проблемы встречаются гораздо чаще, чем у автомобилей с гибридными системами.

Блогер уверяет, что гибридные модели Toyota, включая RAV4, требуют «нулевого технического обслуживания», поскольку гибридная система исключает необходимость в традиционном стартере и генераторе.

4 2
Скриншот с канала The Car Care Nut 

Кроме того, поскольку система рекуперативного торможения преобразует кинетическую энергию при замедлении в электрическую энергию для зарядки аккумулятора, срок службы компонентов тормозной системы значительно увеличивается.

А еще гибридная система более компактна, что упрощает техническое обслуживание машины ремонтным персоналом и снижает тудозатраты. 

Если верить словам блогера, в его автомастерскую гибридные Toyota в большинстве случаев попадают не из-за проблем с силовой установкой, а из-за аварий. 

Статистика также находится не стороне блогера-автомеханика. Согласно анализу «Consumer Reports», в прошлом году частота отказов гибридных автомобилей была на 15% ниже, чем машин с ДВС, так что машины с бензиново-электрическими системами действительно выглядят надежнее тех, что используют классические двигатели внутреннего сгорания.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:The Car Care Nut/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai Elantra нового поколения покажет себя во всей...

Хитовый SUV Toyota удивит сменой имиджа в новом...

Самый «неубиваемый» современный двигатель Toyota оказался не тем,...

Новые Honda Accord и Civic показались на реалистичных...

Совершенно новый Kia Seltos оценили в Корее в...

Honda хочет бросить вызов Toyota Harrier и Mazda...

Новейший кроссовер Toyota не хуже RAV4 едет в...

Aletta: еще один мини-автодом на базе малыша Toyota...

Renault Talisman возродили в виде модного кросс-купе с...

Новый Hyundai Tucson удивит «злым» дизайном

Toyota готовит грозного врага для Mitsubishi Delica

Некитайскую иномарку на замену Lada Vesta в России...

Самый «спортивный» вариант нового Nissan Leaf оценили в...

На продажу выставлен Mercedes, которым владел Шумахер

Легенду Lamborghini превратили в ломучий монстр-трак

Один из самых популярных седанов Honda примерил вид...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+