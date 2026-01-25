Новейший кроссовер Toyota не хуже RAV4 едет в Японию 

В мае прошлого года состоялась премьера нового кроссовера C-HR+. Машина была заявлена исключительно для Европы и по качеству исполнения, а также уровню оснащению практически не отличалась от мирового бестселлера RAV4.

Накануне стало известно, что эта модель готовится к запуску в Японии. Премьера машины состоится в этом году, а продажи начнутся в следующем.

Напомним, совершенно новый «паркетник» C-HR+ построен на платформе e-TNGA. Его длина составляет 4520 мм, ширина – 1870 мм и высота – 1595 мм. Колесная база этой модели и вовсе длиннее, чем у RAV4 (2750 против 2690 мм соответственно), что обеспечивает внутри C-HR+ еще больше места для пассажиров и их багажа.

Снаружи новый кроссовер Toyota отличается динамичным видом в стиле современных Camry, Prius и Crown. Задняя часть кузова обладает покатой крышей, что превращает машину в подобие кросс-купе.

Интерьер похож на bZ4X. Внутри установлена 7-дюймовая цифровая комбинация приборов и 14-дюймовый центральный сенсорный дисплей.

В «топовых» комплектациях кроссовер включает в свое оснащение: панорамную крышу с электроприводом, премиальную акустическую систему JBL, систему кругового обзора и интеллектуальный цифровой ключ.

Toyota C-HR+ является электрокаром. В Европе такие машины будут продавать с одним электромотором на 224 лошадиные силы. В стартовых версиях помогать двигателю предстоит батарее на 57,7 кВт/ч (запас хода до 457 км), а в более дорогих на 77 кВт/ч (дальнобойность до 600 км).

В каком оснащении C-HR+ доберется до Японии станет известно только ближе к премьере этой модели на ее родине, запланированной на конец года.