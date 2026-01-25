ДомойАвтоновости сегодняНовый Hyundai Tucson удивит «злым» дизайном

Новый Hyundai Tucson удивит «злым» дизайном

Текст: Алексей Шмидт
Опубликованы первые рендеры нового поколения знаменитого SUV «Хендэ»

Hyundai Tucson является самым продаваемым кроссовером компании на мировом рынке. В скором времени этот компактный «паркетник» ждет плановая смена генерации, вместе с которой машина может кардинальным образом поменять свою внешность.

Чего ждать от масштабной модернизации Tucson накануне показали независимые дизайнеры «NYMammoth», опубликовавшие серию рендеров реформенного корейского кроссовера без камуфляжа.

Hyundai Tucson нового поколения (рендер)

Корейская студия дизайна полагает, что реформенный Hyundai Tucson обзаведется более «злой» передней частью кузова с многоуровневыми фарами, выполненными в виде горизонтальных и вертикальных светодиодных линий, которые при включении будут образовывать большую букву «H».

Hyundai Tucson нового поколения (рендер)

Машине может достаться сложный по форме и наполнению бампер, другая радиаторная решетка, более покатый капот, а также новомодные «потайные» дверные ручки, бывшие прерогативой электрокаров, но теперь появляющиеся даже в моделях с ДВС.

Мультимедийная система Pleos Connect

Внутри Tucson нового поколения может приобрести значительные улучшения в сравнении с предшественником, получив не только новую архитектуру передней панели, но и новейшую мультимедийную систему, работающую на базе ОС Pleos Connect. 

Силовая установка кроссовера будет основана на системе гибрида, причем как «мягкого» и классического, так и подключаемого с запасом хода только на электротяге около 100 км. Дизельных моторов у Tucson больше не будет.

Справить премьеру самый популярный кроссовер Hyundai в новом поколении должен примерно в середине этого года. 

Фото:NYMammoth, Hyundai

