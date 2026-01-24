Toyota готовит грозного врага для Mitsubishi Delica

ДомойАвтоновости сегодняToyota готовит грозного врага для Mitsubishi Delica

Премьеру ждет серийная версия внедорожного минивэна X-Van Gear

Копия 2023 Toyota X Van Gear Concept 2 1

Mitsubishi Delica остается одним из самых популярных автомобилей в сегменте внедорожных минивэнов. И Toyota, очевидно, это надоело. С лета прошлого года ходят упорные слухи о том, что инженеры этой компании активно работают над неким новым приключенческим минивэном, который бросит вызов «Делике». 

Предвестником этой модели должен стать концепт-кар Toyota X-Van Gear образца 2023 года, дизайн которого был запатентован годом спустя практически без изменений в потенциальной серийной модификации.

Ожидается, что новый внедорожный минивэн «Тойоты» получит длинный кузов, который растянется до 4,7-метра. Внутри него разместятся кресла, усесться на которых смогут до 6 человек. Несмотря на трехрядную компоновку в салоне останется достаточно места для багажа. 

2023 Toyota X Van Gear Concept 1
Концепт-кар Toyota X-Van Gear

Снаружи серийный X-Van Gear выделится брутальным и современным дизайном с оквадраченными формами и резкими гранями, а также узкими светодиодными ДХО и многоуровневыми фарами. 

Удивить рамной конструкцией машина точно не сможет, поскольку построить ее собираются на платформе TNGA-C. Аналогичная «тележка» лежит в основе минивэнов Noah и Voxy, которые питаются от 1,8-литровой гибридной силовой установки и простого 2-литрового бензинового мотора. 

chr1612 38 s 1
Платформа Toyota TNGA-C

Вероятно те же самые агрегаты достанутся и внедорожному минивэну Toyota. А за работу системы полного привода в нем будет отвечать технология E-Four.

Считалось, что премьера товарного X-Van Gear может состояться на Токийском автосалоне 2026 года, который в январе проходил в столице Японии, но дебюта автомобиля так и не последовало. По новым слухам, презентация машины намечена на эту весну. 

В качестве потенциальной стоимости этой модели японские инсайдеры указывают сумму минимум в 3 миллиона 500 тысяч иен (эквивалентно 1 миллиону 700 тысячам рублей).

Фото:Toyota

