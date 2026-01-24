Самый «спортивный» вариант нового Nissan Leaf оценили в Японии в 3 миллиона рублей

Летом прошлого года состоялась мировая премьера нового, третьего по счету поколения Nissan Leaf. Машина сменила форм-фактор с компактного хэтчбека на купеобразный кроссовер и перебралась на платформу, разработанную инженерами Renault (CMF-EV).

В конце 2025-го года Nissan показал оспортивленную модификацию «третьего» Leaf с приставкой Autech, а теперь стали известны ее цены на японском рынке.

Стоимость такой версии «Лиф» актуальной генерации на родине составит 6 миллионов 153 тысячи 100 иен (примерно 3 миллиона рублей). Ее продажи начнутся со дня на день.

Nissan Leaf Autech

Напомним, Leaf Autech будет отличаться от простого Leaf третьего поколения более продвинутым аэродинамическим обвесом, дополнительной светотехникой в переднем бампере и серебристыми накладками, а также особыми 19-дюймовыми колесными дисками и другой отделкой салона.

Механически никаких отличий в версии Autech от просто «Лиф» не будет, а значит продавать машину пока собираются исключительно с самой производительной силовой установкой, сочетающей в себе электрический двигатель на 218 лошадиных сил и аккумулятор на 78 кВт/ч.

Запас хода «паркетника» на одном заряде в таком оснащении составит до 702 километров. Привод – только передний.

В продаже в Японии новый Nissan Leaf, как в простой, так и оспортивленной модификации Autech, появится в ближайшие несколько дней.