ДомойАвтоновости сегодняСамый «спортивный» вариант нового Nissan Leaf оценили в Японии в 3 миллиона...

Самый «спортивный» вариант нового Nissan Leaf оценили в Японии в 3 миллиона рублей

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Стало известно, сколько на родине Nissan будет стоить спецверсия Leaf Autech

1 2 2

Летом прошлого года состоялась мировая премьера нового, третьего по счету поколения Nissan Leaf. Машина сменила форм-фактор с компактного хэтчбека на купеобразный кроссовер и перебралась на платформу, разработанную инженерами Renault (CMF-EV). 

В конце 2025-го года Nissan показал оспортивленную модификацию «третьего» Leaf с приставкой Autech, а теперь стали известны ее цены на японском рынке.

Стоимость такой версии «Лиф» актуальной генерации на родине составит 6 миллионов 153 тысячи 100 иен (примерно 3 миллиона рублей). Ее продажи начнутся со дня на день.

2 2 1
Nissan Leaf Autech

Напомним, Leaf Autech будет отличаться от простого Leaf третьего поколения более продвинутым аэродинамическим обвесом, дополнительной светотехникой в переднем бампере и серебристыми накладками, а также особыми 19-дюймовыми колесными дисками и другой отделкой салона.

minu7r d3c35179e2a05261500742cd904a522e

Механически никаких отличий в версии Autech от просто «Лиф» не будет, а значит продавать машину пока собираются исключительно с самой производительной силовой установкой, сочетающей в себе электрический двигатель на 218 лошадиных сил и аккумулятор на 78 кВт/ч. 

3 2 1

Запас хода «паркетника» на одном заряде в таком оснащении составит до 702 километров. Привод – только передний. 

В продаже в Японии новый Nissan Leaf, как в простой, так и оспортивленной модификации Autech, появится в ближайшие несколько дней. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan

Читайте также:

Последние новости:

Некитайскую иномарку на замену Lada Vesta в России...

На продажу выставлен Mercedes, которым владел Шумахер

Легенду Lamborghini превратили в ломучий монстр-трак

Один из самых популярных седанов Honda примерил вид...

Toyota Camroad трансформировался в роскошный гостиничный номер на...

BMW готовит грозного врага Cadillac Escalade: исполинский вседорожник...

Кроссовер Mitsubishi, за которым в Азии выстраивались очереди,...

Новый DS3 станет возвращением к истокам: элегантный, спортивный...

Самый маленький рамный внедорожник Toyota будет стоить менее...

Третье поколение самой непопулярной Toyota показалось на первых...

Надежность BMW изменилась в лучшую сторону, но люди...

Рестайлинговый грузовичок Hyundai Porter засняли на эвакуаторе

Короли прожорливости: 10 самых неэкономичных японских автомобилей

Новый GR86 пойдет свои путем: сотрудничество Toyota и...

В Россию завезен самый выносливый автомобиль Honda

Новый инновационный японский скоростной поезд превзойдет все ожидания:...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+