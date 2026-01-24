Легенду Lamborghini превратили в ломучий монстр-трак

Lamborghini в прошлом много экспериментировала с внедорожными идеями, но ни разу не пыталась сделать из своего знаменитого суперкара Countach монстр-трак. Вместо нее эту задумку реализовал YouTube-блогер Дэвид Ньюберн.

Под угловатым кузовом в стиле Lamborghini на огромной высоте от земли скрывается модифицированный Pontiac Fiero 1986 года выпуска, который оснащен оригинальным обвесом Countach.

Кузов установлен на раму монстр-трака, а сама машина питается от мотора Chevrolet V8, расположенного сзади.

По словам автора этого автомобиля, реализация проекта заняла у него всего 4 дня. Грузовик обладает коробкой передач Gearstar Performance, оборудован большими амортизаторами подвески и полноуправляемым шасси.

Несмотря на необычный внешний вид, монстр-трак с дизайном Lamborghini долгое время простаивал.

Блогер рассказал, что в последний раз поездка на этой машине была связана с глубокой грязью, после чего в двигатель автомобиля попала вода и радиатор охлаждения трансмиссии вышел из строя.

На восстановление монстр-трака ушло немало времени и сил, после чего машина вновь сломалась всего после одной поездки.

Что планирует делать блогер со своим детищем он пока не решил. Не исключено, что в конечном счете умелец выставит его на продажу.