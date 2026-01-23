Самый маленький рамный внедорожник Toyota будет стоить менее 2 миллионов рублей

В октябре прошлого года состоялась официальная премьера нового рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ, который занял нишу самого компактного автомобиля в семействе «Ленд Крузер».

Сейчас «Тойота» готовится к запуску этой модели в продажу, но цены на машину пока не объявлены.

По новой информации, раскрытой японскими инсайдерами, ориентировочная стоимость нового Land Cruiser FJ может составить примерно 4 миллиона иен. При пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу это около 1 миллиона 920 тысяч рублей.

Напомним, длина нового компактного рамного внедорожника «Тойоты» будет равна 4575 мм, ширина составит 1855 мм, а высота – 1960 мм. Внутри расположится два ряда сидений на пять человек.

Под капотом машины разместится 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор DOHC с естественным впрыском топлива 2TR-FE, который ставится в Land Cruiser 250. Его максимальная заявленная мощность составляет 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента.

Ассистировать двигателю будет электронно-управляемая 6-скоростная автоматическая коробка передач 6 Super ECT и классическая система полного привода.

Производство внедорожника наладят на мощностях завода Toyota в Таиланде, откуда он будет поставляться как в Японию, так и другие страны мира.

Выход машины в продажу намечен на середину этого года.