ДомойАвтоновости сегодняСамый маленький рамный внедорожник Toyota будет стоить менее 2 миллионов рублей

Самый маленький рамный внедорожник Toyota будет стоить менее 2 миллионов рублей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Раскрыта предварительная цена нового Land Cruiser FJ

qb73v93cyp 1

В октябре прошлого года состоялась официальная премьера нового рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ, который занял нишу самого компактного автомобиля в семействе «Ленд Крузер».

Сейчас «Тойота» готовится к запуску этой модели в продажу, но цены на машину пока не объявлены.

По новой информации, раскрытой японскими инсайдерами, ориентировочная стоимость нового Land Cruiser FJ может составить примерно 4 миллиона иен. При пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу это около 1 миллиона 920 тысяч рублей.

fhaFHIFxaY 1

Напомним, длина нового компактного рамного внедорожника «Тойоты» будет равна 4575 мм, ширина составит 1855 мм, а высота – 1960 мм. Внутри расположится два ряда сидений на пять человек. 

MKsUTZ3tot 1

Под капотом машины разместится 2,7-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый мотор DOHC с естественным впрыском топлива 2TR-FE, который ставится в Land Cruiser 250. Его максимальная заявленная мощность составляет 163 лошадиные силы и 246 Нм крутящего момента. 

NbMI18WAJv 1

Ассистировать двигателю будет электронно-управляемая 6-скоростная автоматическая коробка передач 6 Super ECT и классическая система полного привода. 

oEM8wiCyna 1

Производство внедорожника наладят на мощностях завода Toyota в Таиланде, откуда он будет поставляться как в Японию, так и другие страны мира.

Выход машины в продажу намечен на середину этого года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Кроссовер Mitsubishi, за которым в Азии выстраивались очереди,...

Новый DS3 станет возвращением к истокам: элегантный, спортивный...

Третье поколение самой непопулярной Toyota показалось на первых...

Надежность BMW изменилась в лучшую сторону, но люди...

Рестайлинговый грузовичок Hyundai Porter засняли на эвакуаторе

Короли прожорливости: 10 самых неэкономичных японских автомобилей

Новый GR86 пойдет свои путем: сотрудничество Toyota и...

В Россию завезен самый выносливый автомобиль Honda

Новый инновационный японский скоростной поезд превзойдет все ожидания:...

Представлен новый автодом с комфортным и уютным жилым...

Mitsubishi не дают покоя лавры Toyota Hilux: его...

Какие японские автомобили самые безопасные – раскрыт список...

Уходящее поколение Toyota Hilux стало внедорожной микро-квартирой на...

5-дверный Suzuki Jimny сделали еще «внедорожнее»

Раскрыта цена на лимитированный суперпроизводительный Toyota GR Yaris

Самый производительный Lamborghini Urus доработали в Large Design

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+