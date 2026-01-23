Третье поколение самой непопулярной Toyota показалось на первых изображениях

Toyota Mirai является самым непопулярным автомобилем японской марки. Машина продается мизерными тиражами и часто подвергается серьезной критике. Причем дела Mirai настолько плохи, что «Тойоте» в 2023 году пришлось признать провал этой модели публично. Однако отказываться от нее, теряя имидж и лицо, компания по-прежнему не хочет.

В 2024 году состоялась премьера обновленной версии второго поколения этого водородомобиля, а сейчас идут работы над его полностью новой генерацией.

Студия-дизайна «Digimods Design» опубликовала первые изображения Toyota Mirai третьей генерации. На рендерах этот не пользующийся высоким спросом седан, в том числе из-за отсутствия в мире необходимой инфраструктуры для заправки водородом, предстал в совершенно другом виде.

Toyota Mirai 3 поколения (неофициальный рендер)

Машине достался более футуристичный облик со спортивным акцентом, на что намекает обилие аэродинамических элементов кузова.

Передняя часть автомобиля на изображениях примерила более выразительный вид с узкими светодиодными фарами, минималистичной радиаторной решеткой и новый спортивный бампер, а корма обзавелась большим фонарем, растянувшимся на всю ширину кузова, имитацией диффузора и двумя 2-ствольными патрубками выхлопа.

Toyota Mirai 3 поколения (неофициальный рендер)

Как поменяется техническая сторона Mirai с выходом нового поколения и поменяется ли вообще пока неизвестно.

Актуальный водородный седан работает от трех баллонов с водородом и литий-ионного аккумулятора, а также электрохимического генератора и электромотора сзади. Максимальный запас хода таких машин достигает 650 км.