В Россию завезен самый выносливый автомобиль Honda

Автомобили Honda славятся своей долговечностью, но не все они одинаково хороши, когда речь заходит об огромных цифрах пробега на одометрах. Если окунуться в статистику авторитетного портала «iSeeCars», самым выносливым автомобилем «Хонды» является не Civic и даже не CR-V, а пикап Ridgeline.

Отрадно, что недавно эта модель стала доступна для российских покупателей. Один из экземпляров такого автомобиля недавно стал доступен в Москве. Машину из США один известный крупный дилер.

Согласно исследованию «iSeeCars», именно Rigdeline является самым выносливым автомобилем «Хонды», имея наиболее высокие шансы преодолеть рубеж в 400 тысяч километров. Вероятность такого события, если верить статистике, составляет максимальные для моделей этой компании 40,8%.

Прибывший в Россию Honda Ridgeline и выставленный на продажу комплектуется 3,5-литровым бензиновым мотором V6 i-VTEC. Его максимальная отдача равна 280 лошадиным силам. В связке с двигателем работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.

Что касается порядка цен, то стоимость нового Honda Ridgeline, завезенного в Россию, составляет 6 миллионов 563 тысячи рублей. В эту сумму входит утилизационный сбор в размере 990 тысяч рублей.