Самый производительный Lamborghini Urus доработали в Large Design

Компания Larte Design подготовила комплект визуальных улучшений для кроссовера Lamborghini Urus. Причем предлагается он не только в начальных вариациях, но и в «топовой» подзаряжаемой модификации, считающейся самой производительной в гамме модели.

Тюнинг-ателье утверждает, что в пакет Largenda входит не менее 18 дополнительных элементов экстерьера, которые создавались с использованием 3D-сканирования кузова автомобиля.

Все они имеют заводской допуск, поэтому никак не портят характеристики того, что изначально было придумано инженерами Lamborghini.

Комплект деталей изготовлен из углеродного волокна и композитных материалов, включая в себя кованые диски, аэродинамические сплиттеры, элементы переднего бампера, капот, насадки на выхлопные трубы, боковые юбки, корпуса зеркал, диффузор и задний спойлер.

Lamborghini Urus с боди-китом Larte Design Largenda

Larte Design опубликовала несколько фотографий Lamborghini Urus с боди-китом Largenda. В первом случае речь идет о машине, окрашенной в фиолетовый и черный цвета, а во втором – в бирюзовый и серый.

Lamborghini Urus с боди-китом Larte Design Largenda

Никаких изменений в производительности комплект Larte Design для «Урус» не предусматривает. Даже с ним двигатели таких машин (в варианте SE) продолжат выдавать около 800 лошадиных сил.

С места до 100 километров в час кроссоверы будут разгоняться за 3,4-секунды, а их максимальная скорость составит порядка 312 км/ч.