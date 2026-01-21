ДомойАвтоновости сегодняСамые надежные автомобили Volvo, бросающие вызов времени

Самые надежные автомобили Volvo, бросающие вызов времени

Текст: Алексей Шмидт
Раскрыты 8 самых крепких автомобилей Volvo в истории

Копия AQABUMqAtnIxuntduq8GSzzOEKeo exVz2moLiTBA7EmVPJZvrWeQnB5LSka8v7Fgzwg qQoRwpAiW09XQwvAZtkUA8 1

Долговечность – важное качество, к которому стремится любой автопроизводитель. И шведский Volvo здесь не исключение. В портфолио этой компании есть немало моделей бросающих вызов времени. 

Вот как выглядит список лучших моделей «Вольво» с точки зрения выносливости.

Volvo 240

1 9

Если бы надежность имела физическую форму и 4 колеса, то она точно была бы похожа на 240-й Volvo. Автомобиль сходил с конвейера на протяжении двух десятилетий. Его угловатый кузов был практически неуязвимым, как и 4-цилиндровые двигатели Redblock. А еще эта модель «Вольво» славилась практичностью благодаря продуманному внутреннему пространству.

Volvo 740

2 1 7

740-й опирался на надежность 240-го, но получил более современные технологии комфорта и продвинутые инженерные решения. Двигатели этой модели практически не ломались, причем даже те, что оснащались турбонаддувом. А сам 740-й зарекомендовал себя как образец безопасности.

Volvo 940

940

Volvo 940 был одним из самых крепких автомобилей компании. И наиболее совершенным воплощением концепции «кирпичных» седанов шведской фирмы. Машина избавилась от многочисленных недостатков предшественников и имела оглушительный успех.

Устройство двигателей было хорошо известно, как и их распространенные проблемы. Запчасти были доступны, а у самого автомобиля не было сложной электроники, что сильно упрощало его ремонт.  

Volvo 960

volvo 960 worldwide 091990 061994e 1

Автомобиль, являющийся по сути тем же S90 и V90. Комфортабельная и почти роскошная модель легко справлялась с тяготами многолетней эксплуатации, практически не уступая своим предшественникам.

Volvo 850

auto main

Олицетворение прогресса бренда из 90-х. Изюминкой 850-го был его передний привод и 5-цилиндровые двигатели. А еще поразительная долговечность, превосходная динамика и безопасность. 

Volvo S70

volvo s70 1 1

После рискованных инженерных решений с 850-й Volvo захотела вернуться к небольшим шагам вперед и проверенным технологиям. В итоге у нее получился полностью сбалансированный во всем S70-й, ставший одним из образцов практичности и безопасности в своем классе.

Volvo XC70

Гораздо более современный Volvo на фоне тех, что указаны выше. Первоначально продававшийся как V70 Cross Country, шведский кросс-универсал сочетал в себе практичность своего кузова, а также высокий дорожный просвет и полный привод кроссовера.

Наряду с надежностью это сделало из него настоящего бестселлера компании. Рецепт успеха был прост – использование простых и качественных внутренних компонентов.

Volvo XC90

cattouchretcr 1

Первое поколение XC90-го произвело настоящий фурор с точки зрения долговечности, став отправной точкой для шведской марки в сегменте 3-рядных кроссоверов. 

И хотя у первых версий этой модели были некоторые технические недостатки, Volvo незаметно устраняла их одну за одной, параллельно превращая машину в лучший SUV с точки зрения безопасности. 

Фото:Volvo

