Самый долговечный японский кроссовер делает не Toyota и даже не Honda

Когда речь заходит о кроссоверах, способных не ломаться на протяжении десятилетий, все быстро вспоминают о Toyota RAV4 и Honda CR-V, но в современном мире эти модели уже далеко не самые выносливые, какими были раньше.

Что еще интереснее, в этой дисциплине обоих опережает автомобиль Nissan, который раньше уступал своим визави в долговечности, но с четвертого поколения сделал большой шаг вперед и теперь является одним из лидеров в своем классе.

Nissan Murano 2026

Как пишет американский портал «TopSeed», актуальный Murano, появившийся в 2024 году, уже успел заработать репутацию очень надежного автомобиля, как минимум не уступающего в этом показателе Toyota RAV4 и Honda CR-V, а, возможно, даже опережающего их.

В недавнем исследовании долговечности, проведенном аналитическим агентством «J.D.Power», Murano заработал наивысшую оценку среди машин своего класса.

Интерьер Nissan Murano 2026

С выходом нового поколения этот «паркетник» Nissan обновился как с точки зрения экстерьера, так и интерьера. Кроме того, машине досталась новая силовая установка (2-литровая рядная «четверка» VC-Turbo) на 241 лошадиную силу, работающая в паре не с «ломучим» вариатором CVT, как было раньше, а с крепким классическим 9-скоростным «автоматом».

Это сочетание ДВС и трансмиссии оказалось не только удачным с точки зрения общей выносливости, но и экономичности. В среднем в смешанном цикле новые «Мурано» тратят на каждые 100 километров пути около 10-литров топлива.

Сегодня найти в продаже такие автомобили (параллельный импорт) можно даже на российском авторынке. Цены на них начинаются от 4 миллионов 860 тысяч рублей.