Фирменный бизнес-фургон Toyota получил обновки «под Land Cruiser»: следующий шаг – новое поколение

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

«Тойота» представила реформенный минивэн Town Ace и раскрыла подробности о его новой генерации

Компактный коммерческий автомобиль Toyota Town Ace пользуется на японском рынке большим спросом. Его нынешнее, четвертое поколение, дебютировало очень давно – еще в 2008 году. Но недавно компания Ride+Tech подготовила для этой долгоиграющей модели ряд обновок.

Комплект доработок включает в себя изменение в передней части кузова, которую удалось сделать похожей на актуальные Land Cruiser.

Модифицированный Toyota Town Ace

Благодаря разработанному с нуля комплекту, Town Ace примерил большую серебристую горизонтально ориентированную решетку радиатора и нижний U-образный воздухозаборник. Фары были немного изменены, а на колеса обуты внедорожные покрышки. 

В ближайшем будущем Toyota Town Ace готовится перейти в новое поколение, которое, по слухам, будет основано на концепт-каре Kayoibako. Тот прототип обладал длиной без малого 4-метра, а расстояние между его осями было равно 2,8-метрам. 

Концепт-кар Toyota Kayoibako

Машина должна полностью поменять свой форм-фактор на более современный, получив более угловатую внешность, максимально увеличивающую объем внутреннего пространства и грузового отсека сзади.

Автомобиль обещает удивить своей модульностью и будет легко трансформироваться в то, под что «настроен» бизнес: от мобильного супермаркета до машины доставки и тому подобного.

Премьера серийного преемника Toyota Town Ace запланирована на ближайшие 12 месяцев. 

