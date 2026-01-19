Самый продаваемый седан Toyota показался в финальном рестайлинге

Toyota Corolla появилась на свет еще в середине 60-х. Нынешнее поколение этого мирового бестселлера в строю с 2018 года.

Машина обновилась в 2022-м, а теперь (перед плановой сменой генерации) этот седан имеет шансы пройти через еще один, на этот раз финальный рестайлинг.

По каким канонам он может быть осуществлен накануне показал известный латиноамериканский независимый дизайнер Kleber Silva – автор студии «KDesignAG».

Рендер рестайлинговой Toyota Corolla

Автомобильный художник, опубликовавший первые рендеры новой Toyota Corolla, полагает, что машина будет иметь множество отсылок к актуальным Camry и электрическим моделям BZ.

На изображениях реформенная «Королла» предстала с С-образными фарами в стиле старших моделей, новой 2-уровневой радиаторной решеткой, нижняя часть которой объединена с крупным воздухозаборником, а также с большим блоком задних фонарей, растянувшимся на всю ширину двери багажника.

Рендер рестайлинговой Toyota Corolla

Кардинальных изменений в техническом оснащении обновленной Corolla ждать не стоит.

Скорее всего, машина продолжит комплектоваться прежней линейкой двигателей и трансмиссий, а наиболее существенные перемены переживет в новом поколении, выход которого намечен на ближайшие пару лет.