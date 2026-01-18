ДомойАвтоновости сегодняИз автобуса Scania в роскошный гостиничный номер на 5 звезд: в России...

Из автобуса Scania в роскошный гостиничный номер на 5 звезд: в России создали новый крутой автодом на 10 мест

Текст: Алексей Шмидт
В РФ разработали новый автодом с премиальным жилым пространством, организованным в салоне автобуса

Домами на колесах, построенными на базе популярных автобусов, сегодня никого не удивить. Но новый проект компании «Волгатрейд» определенно способен это сделать. 

На продажу выставлен автодом, основанный на автобусе Scania K400IB4X2NB A80T, который выделяется своим поистине роскошным внутренним убранством, напоминающим даже не классические дома на колесах, а полноценные гостиничные номера. 

Мобильное жилище премиум-класса разработано с полной оглядкой на максимальный комфорт в путешествиях. 

Внутри может с комфортом расположиться до десяти человек, для которых предусмотрена уютная и просторная гостиная, зона кухни с бытовой техникой (от холодильника до микроволновки, варочной поверхности и вытяжки). Есть раздельный санузел и душевая кабина, а также гардеробная для хранения вещей. 

Спальные места внутри организованы практически по всей длине автобуса, составляющей более 10-метров. 

За работу электричества в жилом отсеке отвечают аккумуляторы и генераторы, а за нагрев воды, поступающей с вместительных баков, бойлер. 

Автодом отапливается от дизельного нагревателя и охлаждается с помощью мощного кондиционера. 

Для того, чтобы чувствовать себя как дома, предусмотрено два телевизора и ТВ-приставка Xiaomi, а также роутер, раздающий Wi-Fi во всем жилом пространстве.

Стоимость нового автодома на базе автобуса Scania составляет 15 миллионов 500 тысяч рублей и не включает в себя цену самой машины. 

Фото:Волгатрейд

