Японскую альтернативу Lada Largus превратили в микро-квартиру на колесах

Текст: Михаил Романченко
В 2024 году Honda представила новое поколение своего минивэна Freed, который по формату близок к «российскому» Lada Largus. Автомобиль быстро стал бестселлером японского рынка и даже завоевал награду «Автомобиля года в Японии». 

Недавно местный бренд кемперов «Rocky2» придумал для Freed особую версию, в которой салон минивэна можно трансформировать в микро-квартиру для жизни в дороге.

Машина получила название Freed MV и выделяется интерьером, выглядящим как комфортабельная гостиная на колесах.

Кемпер Rocky2 Freed MV

В основу кемпера легла кросс-модификация Freed, известная как Crosstar. Его главной особенностью является масштабная модернизация салона.

Оригинальную трехрядную 7-местную конфигурацию заменила 2-рядная 5-местная, а функциональность интерьера была улучшена за счет эксклюзивных комплектов доработок, с которыми кресла внутри можно трансформировать в кровать или диваны.

Между ними располагается раскладываемый столик для приема пищи, а внутренние борты багажника заняты вместительными полками.

Кемпер Freed MV питается от полноценной системы электричества, включающей в себя вспомогательную батарею на 92 Ач, систему зарядки от двигателя и розетку переменного тока на 100 В.

В качестве дополнительных опций в машину можно установить систему отопления и солнечные батареи на крыше.

Цена нового кемпера на базе Honda Freed будет начинаться от 4 миллионов 150 тысяч иен (около 2-миллионов рублей). Продавать его собираются только в Японии.

