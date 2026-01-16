Британцы «разгромили» самый популярный в России кроссовер

Семейные кроссоверы – очень популярный сегмент любого рынка, в том числе британского. Как и в России, в «Туманном Альбионе» существует большое количество предложений таких автомобилей, но далеко не все они являются идеальными с точки зрения цены/качества.

Британский журнал «The Telegraph» раскрыл список лучших семейных SUV. Но, что еще интереснее, в отдельный антирейтинг от него вошел автомобиль, который является самым популярным кроссовером в России.

В число самых лучших семейных вседорожников 2026 года западные журналисты занесли модели: Skoda Elroq, Volvo XC40, BMW X7, Kia EV3, Skoda Kodiaq, Hyundai Tucson, Dacia Bigster, Hyundai Kona Electric, Hyundai Santa Fe и Kia Sportage.

Haval Jolion Pro

Что касается семейного SUV, от которого лучше держаться подальше, то им оказался никто иной как Haval Jolion. Сразу стоит отметить, речь идет не совсем о том «Джолионе», что сейчас продается и выпускается в России, а о его «западной» версии с приставкой Pro.

Такие машины короче кроссоверов, собираемых под Тулой, а под их капотами в большинстве случаев применена гибридная система HEV, работающая на основе 1,5-литрового бензинового турбомотора и электрического двигателя. Максимальная отдача такого тандема равна 190 л.с.

Интерьер Haval Jolion Pro

Британцы назвали Jolion Pro семейным кроссовером, от которого лучше держаться подальше, из-за качества исполнения, оставляющего желать лучшего.

В заметке авторитетного британского журнала говорится, что у этого кроссовера ужасные ходовые качества, непонятный интерфейс мультимедийной системы, смехотворно маленький багажник и безвкусный интерьер, которые заставят вас пожалеть, что вы не заплатили немного больше и не купили что-нибудь другое.