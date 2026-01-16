ДомойАвтоновости сегодняСамый большой седан BMW показался в рестайлинг-версии

Самый большой седан BMW показался в рестайлинг-версии

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Выложены первые рендеры обновленного BMW 7-Series

g70 bmw 7 series lci facelift doesn t stray away from the current styling albeit in cgi 5 1

Инженеры баварского автопроизводителя BMW разрабатывают обновленный вариант своей флагманской 4-дверки, известной как 7-Series. Модель появилась на свет в конце 70-х, а в актуальном поколении дебютировала весной 2022 года. 

Нынешний вариант «семерки» подвергался жесткой критике со стороны фанатов бренда, но, похоже, немцы не планируют вносить в дизайн этой модели серьезные коррективы даже в рестайлинге.

g70 bmw 7 series lci facelift doesn t stray away from the current styling albeit in cgi 3 1
Рестайлинговый BMW 7-Series (рендер)

По крайней мере на это указывают рендеры обновленного 7-Series, опубликованного дизайн-студией «Sugar Design».

Авторы изображений реформенной «семерки» ждут, что машина сохранит свою двухуровневую головную оптику, но сменит ее «начинку», а также продолжит использовать прежнюю решетку радиатора, но на этот раз ламели в ней будут расположены не вертикально, а горизонтально. 

Бамперы подвергнутся небольшим корректировкам, а боковины и вовсе останутся теми же, что были раньше.

g70 bmw 7 series lci facelift doesn t stray away from the current styling albeit in cgi 6 1
Рестайлинговый BMW 7-Series (рендер)

Хоть и незначительная переделка ждет блок задних фонарей баварского флагмана – светотехника станет шире и поменяет внутренний рисунок.

В продажу новый 7-Series выйдет как в версиях с ДВС, так и в полностью электрической модификации. Будут у машины и гибридные версии, основанные на бензиновых «наддувных» агрегатах. 

Премьера новой «семерки» намечена на этот год.

Фото:Sugar Design

