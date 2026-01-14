Toyota готовит маленькую «зажигалку» за небольшие деньги

В 2020-м году хэтчбек Toyota Yaris актуального поколения поступил в продажу в Японии и Европе. Сейчас эта модель готовится к масштабному обновлению, премьеру которого ждут в этом году.

По новым сведениям, пришедшим из Японии, одновременно с новым «Ярисом» будет запущена его «заряженная» версия от Gazoo Racing. Такие машины выделятся собственным дизайном и улучшенными динамическими характеристиками.

Toyota GR Yaris нового поколения (рендер)

Как видно на первых рендерах, опубликованных порталом «Best Car», реформенный GR Yaris должен примерить новую оптику, напоминающую по форме и «начинке» ту, что досталась свежей генерации пикапа Hilux, а также приобрести более спортивный бампер и многоуровневую решетку радиатора.

На капоте появятся декоративные накладки в виде воздуховодов, колесные диски станут крупнее, а сзади расположится блок затемненных фонарей и небольшой спойлер.

Toyota GR Yaris нового поколения (рендер)

Длина нового GR Yaris должна составить 3850 мм, ширина оказаться равна 1725 мм, а высота 1475 мм соответственно. Машина получит низкую посадку и агрессивный силуэт.

В качестве силовой установки новый хот-хэтч Toyota может задействовать 1,3-литровый бензиновый турбомотор, максимальная отдача которого будет равна 135 лошадиных сил. Ассистировать ему в версии GR будет исключительно 6-скоростная механическая коробка передач.

Шасси GR Yaris будет перенастроено для лучшей управляемости, но привод машины останется исключительно передним.

Что касается традиционной версии «Ярис», то ей, скорее всего, будет положен 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, работающий с электрическим довеском (гибридная технология пятого поколения). Мощностные характеристики этого тандема пока не раскрываются.