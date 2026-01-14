В России начали продавать самый надежный гибридный кроссовер в мире

На автомобильном рынке России, несмотря на утильсбор, продолжают продаваться большие кроссоверы с мощными двигателями. А недавно общий список таких машин пополнился одной моделью, которая считается самой надежной в своем классе в мире.

По крайней мере так считает авторитетный аналитический журнал «iSeeCar», утверждающий, что Toyota Highlander Hybrid является наиболее долговечным гибридным кроссовером на планете.

Эти машины способны достигать пробега в 400 тысяч километров в 31% случаев, что в 6,5-раза выше, чем любой среднестатистический автомобиль.

Toyota Highlander Hybrid 2025

Такие вседорожники 2025 года выпуска можно приобрести в Москве и Перми. В обоих случаях речь идет о машинах с бензиново-электрической силовой установкой, работающей от 2,5-литрового атмосферного 4-цилиндрового ДВС и электромотора. Максимальная мощность системы равна 248 лошадиным силам. Привод – полный, трансмиссия – вариатор.

Интерьер Toyota Highlander Hybrid 2025

Один из гибридных «Хайлендеров» есть в наличии в столице (европейская сборка), а второй (в Перми) обещают привезти максимально оперативно.

Заявлено, что машина (японская сборка) стоит на границе и готова за сутки заехать в РФ, оформленным на имя покупателя. 5-6 дней придется подождать процедуру растаможки, а затем автомобиль будет поставлен на автовоз и доставлен своему новому владельцу.

За новые Toyota Highlander в России в наличии и под заказ просят 7 миллионов 800 тысяч и 8 миллионов рублей соответственно.