В Россию завезли новый японский хэтчбек, которому почти не нужен бензин для работы

Гибридная 5-дверка Toyota Aqua появилась в продаже в Японии в далеком 2011 году. Второе поколение этой модели было представлено в 2021-м, а в сентябре прошлого года «Аква», которую считают бюджетным аналогом мирового бестселлера Toyota Prius, была обновлена.

По информации «Дейли-Мотор», накануне такие хэтчбеки стали доступны на российском авторынке. Рестайлинговые «Аквы» продает дилер во Владивостоке, занимающийся ввозом машин по «серому» импорту из Японии.

Toyota Aqua

Toyota Aqua относится к сегменту B-класса. На родном для себя рынке эта модель считается бюджетным хэтчбеком, который доступней в цене и обслуживании, чем более распиаренный Prius.

Обновленная 5-дверка оснащается гибридной силовой установкой на базе 1,5-литрового бензинового ДВС, который в паре с электрическим двигателем выдает 116 лошадиных сил. Машина потребляет на каждые 100 километров пути в среднем 2,8-литра бензина. Опционально для нее доступна система полного привода.

Toyota Aqua

Выставленный на продажу во Владивостоке экземпляр Toyota Aqua без пробега оценен в 2 миллиона 450 тысяч рублей. Это переднеприводный хэтчбек, оборудованный вариатором.

Интерьер Toyota Aqua

Для сравнения, в Японии цены на новые Toyota Aqua начинаются от 2 миллионов 490 тысяч иен (1,2-миллиона рублей по нынешнему курсу валют).