Альтернативный Toyota RAV4 от Suzuki сменит поколение уже совсем скоро

Еще в 2020 году Suzuki в рамках тесного сотрудничества с Toyota выпустила брата-близнеца RAV4, получившего название Across. Машина представляла собой перелицованный аналог оригинального «тойотовского» вседорожника, который продавали в ЕС.

Недавно Suzuki представила собственный Across для рынка Восточной Африки, но в Европе кроссовер с этим названием продолжит оставаться аналогом Toyota RAV4. И, как и его родственник, вскоре переберется в новое поколение.

По данным европейских автомобильных СМИ, Suzuki Across продолжит оставаться аналогом Toyota RAV4, позаимствовав у того интерьер, шасси и даже технологии силового агрегата.

Актуальный Suzuki Across

Премьера реформенного кроссовера состоится в первом квартале этого года. Более подробную информацию об этом проекте Suzuki собирается опубликовать в ближайшее время.

Ожидается, что следующее поколение Across претерпит незначительные перемены во внешнем виде, включая использование собственного логотипа вместо шильдика Toyota.

Фары, линии передней части и наружная отделка могут незначительно отличиться от RAV4, но в остальном это будет тот же самый бестселлер Toyota в немного другом обличии.

Интерьер актуального Suzuki Across

Продавать Suzuki Across новой генерации собираются исключительно с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV) из-за экологических норм, действующих в Европе.

Силовой агрегат будет опираться на 2,5-литровый мотор Toyota, который дополнят два электромотора и аккумулятор на 22,7 кВт/ч. Мощность переднеприводного кроссовера должна составить 267 лошадиных сил, а полноприводного 304 л.с. Исключительно на электрической тяге такие машины смогут проезжать до 100 км.