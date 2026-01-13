ДомойАвтоновости сегодняНовый Mitsubishi Pajero Mini бросит перчатку Suzuki Jimny, но вряд ли выдержит...

Новый Mitsubishi Pajero Mini бросит перчатку Suzuki Jimny, но вряд ли выдержит конкуренции

Текст: Михаил Романченко
Опубликованы рендеры и подробности о новом Mitsubishi Pajero Mini

Компания Mitsubishi работает над новым поколением внедорожника Pajero Mini, производство которого было приостановлено более 10 лет назад. Еще недавно эта гипотетически возможная модель позиционировалась как конкурент Suzuki Jimny, но если верить свежим сообщениям из Японии все пойдет по другому сценарию.

Ни о какой рамной конструкции, судя по всему, говорить не придется. Машину собираются построить на базе кей-кара eK Wagon, то есть внедорожник в отличие от своего потенциального визави Suzuki Jimny будет иметь несущий кузов. 

Рендер нового Mitsubishi Pajero Mini

Легковая платформа была выбрана руководством компании для снижения затрат на разработку, но автопроизводитель должен добавить ей более продвинутую технологию полного привода, благодаря чему внедорожник заметно отличится от соплатформенного eK Wagon.

Дизайнер «Poloto» полагает, что возрожденный Pajero будет иметь брутальный внешний облик с 3-дверным кузовом и круглыми фарами, а также высоким капотом и Г-образными задними фонарями.

Рендер нового Mitsubishi Pajero Mini

Что касается силовых агрегатов, то, вероятнее всего, под капотом возрожденного Pajero Mini разместится 659-кубовый бензиновый мотор в атмосферном и турбированном вариантах.

В первом случае его мощность составит 52 лошадиные силы, а во втором 64 л.с. соответственно. Дополнять его, скорее всего, будет электромотор, обеспечивающий прибавку еще в 2,7 л.с.

Премьера нового Pajero Mini может состояться в 2027-2028 году.

Фото:Poloto/YouTube

