Самый надежный 3-рядный кроссовер делает не Honda и даже не Toyota

Семейные люди в большинстве своем сейчас выбирают не устаревающие минивэны, теряющие популярность, а 3-рядные кроссоверы.

Но некоторые из таких автомобилей могут оказаться не такими надежными, как многие думают. А вариант с наивысшим рейтингом выносливости на самом деле превосходит своих конкурентов от Honda и даже от Toyota.

Kia Telluride

Самым надежным трехрядным кроссовером в этом году является корейский вседорожник Kia Telluride. Показатель его долговечности в свежем исследовании авторитетного журнала «J.D.Power» составляет 85 баллов из максимальных 100.

Это лучше среднего показателя и тех, что демонстрируют все его конкуренты, в том числе от Honda и Toyota.

Интерьер Kia Telluride

В этом исследовании оценки основываются на отзывах владельцев, поэтому являются максимально релевантными.

Каждому из обладателей того или иного автомобиля рассылаются опросы, где они могут сообщить о любых проблемах, с которыми сталкиваются при эксплуатации машины: от сколов на краске до полного отказа двигателя.

Единственным автомобилем в этом сегменте, который дал Kia Telluride бой в дисциплине «Надежность», оказался Toyota Grand Highlander. Согласно отчету «J.D.Power», этот 3-рядный кроссовер уступил корейцу всего 1 балл.

Далее с большим отставанием от обоих расположились Honda Pilot, а также Ford Explorer, заработавшие только 81 и 77 баллов соответственно.