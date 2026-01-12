Самым долговечным SUV Toyota оказался не Highlander и даже не RAV4

Долговечность в крови у автомобилей Toyota. И даже современные реалии для этого не помеха. Машины этой японской компании продолжают одерживать победы во всевозможных рейтингах надежности, с большим запасом опережая конкурентов.

Очередное исследование на эту тему недавно провело издание «iSeeCars», определившее самый долговечный вседорожник «Тойоты». Вопреки мнению владельцев, наиболее выносливым SUV компании оказался не популярный «паркетник» Highlander и даже не мировой бестселлер RAV4, а рамный внедорожник Sequoia.

Toyota Sequoia 2025

По подсчетам аналитиков, шансы на то, что Toyota Sequoia преодолеет пробег в 400 тысяч километров, составляет 39,1%. Это означает, что машина обладает в 8,1-раза большей вероятностью достигнуть такой отметки на одометре, чем среднестатистический автомобиль в мире.

Напомним, Toyota Sequoia пережила масштабную модернизацию в 2023 году. Актуальные внедорожники предлагаются с 3,4-литровым бензиновым двигателем V6, который сопряжен с электромотором. Этот тандем обеспечивает автомобилю суммарную отдачу в 437 лошадиных сил.

В базовой комплектации «Секвоя» продается с задним приводом, но при желании можно приобрести в качестве опции систему 4WD.

Интерьер Toyota Sequoia 2025

Несмотря на свою явную утилитарную направленность машина способна похвастать роскошным салоном в дорогих версиях, в оснащение которого входят кожаные сиденья с контрастной строчкой, подогревы и вентиляция кресел, мультимедийная система с большим сенсорным экраном и многие другие прелести автомобильной цивилизации.

Сегодня Toyota Sequoia можно найти в продаже даже на российском авторынке. Цены на такие внедорожники, ввезенные по альтернативному импорту, начинаются от 13 миллионов 800 и доходят до 15 миллионов рублей.