Возвращение легенды: в России возобновились продажи спорткупе Toyota

Возвращение легенды: в России возобновились продажи спорткупе Toyota

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

На российском рынке начали предлагать знаменитый спортивный автомобиль Toyota Supra

2024 toyota gr supra 1 1

Toyota Supra является одним из самых известных спорткупе в мире. Машина с перерывами продавалась и на российском рынке, но в 2021 году покинула нашу страну из-за низкого спроса. 

Однако спустя пять лет эта модель возвращается. Разумеется, речь не идет об официальных поставках. Один из экземпляров этого спортивного автомобиля привез в РФ дилер из Краснодара. 

Автомобиль 2025 года выпуска с околонулевым пробегом синего цвета был ввезен в Россию по параллельному импорту из Бельгии.

2024 toyota gr supra 2
Toyota Supra 2025

Машина в «топовой» комплектации GR Pure оборудована системой бесключевого доступа в салон, датчиками дождя и света, 2-зонной климатической системой, адаптивным «круизом», широким набором электронных водительских ассистентов, а также «парктрониками» спереди и сзади, системой старт-стоп, беспроводной зарядкой для смартфона и цифровой комбинацией приборов. 

2024 Toyota Supra interior 2
Интерьер Toyota Supra 2025

Под капотом спорткупе установлен 2-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 258 лошадиных сил. Привод – задний. Трансмиссия – «автомат». 

На момент ухода «Супры» из России цены на нее начинались от 5 миллионов 500 тысяч рублей. Предлагающийся сейчас в Краснодаре экземпляр этой модели оценен автосалоном в 7 миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее Toyota объявила о том, что снимает Supra с конвейера. В конце прошлого года у этой модели появилась «прощальная» версия, названная Final Edition. Новое поколение этого легендарного спорткупе должно дебютировать ориентировочно в 2027 году.

Фото:Toyota

