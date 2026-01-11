Кроссоверы и внедорожники Lexus раскупают как горячие пирожки – автомобилей не хватает на всех

Для кроссоверов и внедорожников Lexus есть две новости. Одна хорошая, а вторая плохая. Первая заключается в том, что эти машины начали раскупать как горячие пирожки. А вторая – покупатели сталкиваются с огромными задержками из-за дефицита «Лексусов» на складах.

Как пишут американские СМИ, покупателям в США приходится ждать свои Lexus несколько недель и иногда месяцев. И в ближайшем будущем эта тенденция будет только усугубляться, поскольку запасы машин этой компании на складах достигли рекордного низкого уровня.

Lexus TX

Большинство автосалонов Lexus в США располагают запасами машин менее чем на 3 дня продаж. Но в глубинках в редких случаях этот срок достигает 88 дней. Автомобили начинают искать за пределами крупных городов, поэтому вскоре покупатели «выгребут» эти машины даже в провинциях.

Огромной популярностью пользуются такие модели как RX, GX и TX, в то время как спроса на полностью электрические «Лексус» практически нет.

Lexus RX

Задержки поставок кроссоверов и внедорожников Lexus в США могут быть связаны с новыми пошлинами, поскольку они импортируются в Штаты из Японии. Но это не единственная проблема, влияющая на дефицит «Лексусов».

Мировая автопромышленность продолжает испытывать нехватку полупроводниковых микросхем, необходимых для современных электронных устройств машин. Кроме того, возможны задержки с поставками автомобилей, связанные с участившимися проверками их качества.