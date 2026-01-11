ДомойАвтоновости сегодняКроссоверы и внедорожники Lexus раскупают как горячие пирожки – автомобилей не хватает...

Кроссоверы и внедорожники Lexus раскупают как горячие пирожки – автомобилей не хватает на всех

Текст: Ростислав Архипов
В США отмечен дефицит новых SUV Lexus – спрос растет, а машин нет в наличии

Копия 013 060423 LEXUS 9B7A8302 16x9 1

Для кроссоверов и внедорожников Lexus есть две новости. Одна хорошая, а вторая плохая. Первая заключается в том, что эти машины начали раскупать как горячие пирожки. А вторая – покупатели сталкиваются с огромными задержками из-за дефицита «Лексусов» на складах.

Как пишут американские СМИ, покупателям в США приходится ждать свои Lexus несколько недель и иногда месяцев. И в ближайшем будущем эта тенденция будет только усугубляться, поскольку запасы машин этой компании на складах достигли рекордного низкого уровня. 

lexus 2026 tx features performance tx 350 luxury wind chill pearl rear l
Lexus TX

Большинство автосалонов Lexus в США располагают запасами машин менее чем на 3 дня продаж. Но в глубинках в редких случаях этот срок достигает 88 дней. Автомобили начинают искать за пределами крупных городов, поэтому вскоре покупатели «выгребут» эти машины даже в провинциях. 

Огромной популярностью пользуются такие модели как RX, GX и TX, в то время как спроса на полностью электрические «Лексус» практически нет.

lexus rx front angle low view 428522 1
Lexus RX

Задержки поставок кроссоверов и внедорожников Lexus в США могут быть связаны с новыми пошлинами, поскольку они импортируются в Штаты из Японии. Но это не единственная проблема, влияющая на дефицит «Лексусов». 

Мировая автопромышленность продолжает испытывать нехватку полупроводниковых микросхем, необходимых для современных электронных устройств машин. Кроме того, возможны задержки с поставками автомобилей, связанные с участившимися проверками их качества. 

Фото:Lexus

