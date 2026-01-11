ДомойАвтоновости сегодня1000-сильный гиперкар Honda за 15 млн рублей все еще в работе

1000-сильный гиперкар Honda за 15 млн рублей все еще в работе

Текст: Алексей Шмидт
Honda готовит новое поколение легендарной модели NSX

В прошлом году стало известно о том, что Honda планирует выпустить новое поколение модели NSX – суперкара, который появился в далеком 1990-м году. Машина покидала рынок начале 2000-х и возвращалась в 2016-м, а в 2022-м полностью выпала с конвейера.

Как пишут японские СМИ, несмотря на отсутствие значимых новостей о проекте новой генерации NSX, автомобиль находится в разработке и будет представлен уже в 2027 году.

Речь будет идти уже не о суперкаре в классическом понимании, а об электрическом гиперкаре мощностью около 1000 лошадиных сил. Его запас хода, как ожидается, превысит 700 километров.

Автомобиль увеличится в габаритах. Длина нового NSX должна составить примерно 4,5-метра, а расстояние между его осями будет равно почти 2,7-метрам. 

Новый гиперкар Honda (неофициальный рендер)

Снаружи гиперкар выделится необычным дизайном с агрессивной оптикой и нетривиальными дневными ходовыми огнями, аэродинамически продуманным бампером и боковинами кузова, а также мускулистыми задними крыльями. Его кабина будет выполнена в виде капсулы, в которой расположатся два кресла (для водителя и пассажира).

Опираться машине предстоит на новейшие твердотельные батареи, которые появятся в серийном производстве в ближайшее время. Кроме того, новый NSX точно будет полноприводным. 

Главным конкурентом новинки «Хонды» на мировом рынке станет преемник Lexus LFA, который сейчас в прессе называют LFR. Ориентировочная цена нового NSX составит примерно 30 миллионов иен (около 15 миллионов рублей). 

Фото:Response

