Самый странный автомобиль BMW в истории

BMW производит автомобили почти во всех сегментах рынка, но в ее истории было несколько нишевых моделей, о которых мало кто помнит. Одна из них представляла собой очень странную спортивную машину, которая должна была конкурировать с Caterham.

Облегченный гоночный болид оснащался крошечным мотором и предлагал бы своим покупателям невероятные ощущения от вождения за небольшие деньги. Такой автомобиль назывался Just 4/2.

Проттип BMW Just 4/2

Премьера этого спорткара с открытым верхом состоялась на автосалоне в Токио 1995 года. Машину разработало отделение BMW Technik, техническим заданием для которого было создание 4-колесного автомобиля, дающего ощущения от езды, сопоставимые с мотоциклом.

Получившийся спорткар представлял собой концепцию, схожую с Ariel Atom, а сам он местами походил на болид Формулы-1 из 70-х.

Проттип BMW Just 4/2 сбоку

Приводил в движение самый странный автомобиль BMW 4-цилиндровый двигатель, заимствованный у мотоцикла BMW K 1100. Мотор был способен раскручиваться до 8500 оборотов в минуту и выдавал 100 лошадиных сил.

С учетом веса машины всего в 550 кг такой производительности было достаточно для того, чтобы разгонять автомобиль с места до 100 километров в час всего за 6 секунд. «Максималка» прототипа составляла 180 км/ч.

Рама Just 4/2 была изготовлена из смеси различных типов алюминия, а кузовные панели были выполнены из кевлара.

Проттип BMW Just 4/2 в аэротрубе

Тормозные диски автомобиль «украл» у модели M3, а небольшое лобовое стекло помогало направлять воздушный поток над водителем и пассажиром.

Машину активно тестировали и прогоняли в аэротрубе. Все выглядело неплохо, но BMW Just 4/2 не добрался до конвейера.

История гласит, что было выпущено как минимум три предсерийных экземпляра, но разрешение на товарное производство для этой модели баварский бренд так и не получил, забросив этот проект на финальной стадии реализации.