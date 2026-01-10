В Германии разработали полноприводный автодом, для которого подойдут обычные права

Компания Dethleffs из Германии показала проект нового автодома. Кемпер получил название Globebus Performance 4×4 T16 и представляет собой полноприводный фургон, который удалось сделать легче 3,5-тонн, что позволяет управлять им с обычными водительскими правами категории B.

Разработчики этого дома на колесах заявляют, что добиться весовой оптимизации им удалось за счет перараспределения внутренней компоновки кемпера. Автодом оснастили облегченной мебелью, а также ванной комнатой с тулетом и душем в лаконичном стиле без лишних элементов и занимающих пространство конструкций.

Кухня и гостиная плавно перетекают друг в друга, а бортовые системы включают в себя газовую плиту, раковину и компактный холодильник. Сзади размещено спальное место и предусмотрено много ниш для хранения вещей.

Резервуары для воды, система отопления и электроснабжения спроектированы таким образом, чтобы облегчить возможность путешественников провести пару дней вдали от традиционной инфраструктуры.

К особенностям Globebus Performance 4×4 T16 относятся увеличенный клиренс, общая надежная конструкция и подвеска, сглаживающая неровности дороги, а также цепкие внедорожные покрышки, но сам автодом, как это ни странно, не позиционируется как кемпер для офф-роуда.

Продажи нового автодома Globebus в Европе начнутся в ближайшее время. Стоимость такого кемпера составит 94 тысячи 999 евро (порядка 8,7-миллиона рублей).