ДомойАвтоновости сегодняВнедорожник «ГАЗ Садко Next 4x4» превратился в мини-квартиру на колесах, которая понравится...

Внедорожник «ГАЗ Садко Next 4×4» превратился в мини-квартиру на колесах, которая понравится любому россиянину

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

В России на базе популярного грузовика «ГАЗ» создали крутой внедорожный автодом

7nh089fz540dx0t03o7ue0df3a2biert 1

Со скачком популярности автопутешествий все больше российских компаний активно занимается проектированием домов на колесах. Одна из них – «Омскавтодом», недавно создавшая уникальный автодом на базе внедорожного грузовика «ГАЗ Садко Next 4×4».

Изюминкой этого проекта является кабина машины, полностью интегрированная в жилой модуль. Полноприводный грузовой автомобиль со всеми необходимыми внедорожными атрибутами, такими как шноркель, электрические лебедки спереди и сзади, а также пневмоподвеска, оснащается тяговитым дизельным двигателем ЯМЗ-53443, развивающим 210 лошадиных сил мощности.

За дальнобойность автодома отвечает запас из трех топливных баков объемом по 200-литров каждый.

автодом газ садко некст

В жилом кластере реализована небольшая обеденная зона с раскладывающимся столом, кухней с раковиной и встроенной газовой плитой, а также компрессорным холодильником на 110 литров с морозильной камерой.

Предусмотрено множество ящиков для хранения посуды и вещей, а также установки посудомоечной машины. Есть даже полноценный санузел с окном, реализованный как туалет и душевая кабина в одном пространстве. 

газ садко некст автодом 2

Спальных мест два – 220 на 200 см и 180 на 150 см. За охлаждение и обогрев внутреннего пространства отвечают кондиционер и дизельный отопитель Webasto. Воду подогревает бойлер Truma, питающийся от 200-литрового бака для чистой воды. 

Электрические приборы в жилом отсеке работают от электросети, которую обеспечивают солнечные панели на крыше машины и гелевые аккумуляторы. Путешественники могут рассчитывать на наличие внутри розеток на 220-вольт и даже USB-разъемов. 

Стоимость нового автодома на базе «ГАЗ Садко Next 4×4» не называется. Обсуждать ее фирма-разработчик этого дома на колесах готова только непосредственно с заказчиком и с учетом выбранных им опций. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Omskavtodom.ru

Читайте также:

Последние новости:

В Германии продают самодельный аскетичный кемпер, созданный из...

Camry-конкурент от Hyundai может удивить дизайном «под старину»

Сразу 4 кроссовера Hyundai вошли в список лучших...

Второе поколение Lexus UX показано на первых изображениях

Китайский бестселлер Tank 300 превратили в еще более...

Новый Jeep Renegade бросит перчатку Renault Duster

На что жалуются владельцы Haval Jolion – раскрыты...

Легендарный Volkswagen Passat CC возвращается с более спортивным...

Альтернативный Renault Duster 3 поколения преодолел более 1...

Новый Subaru Levorg удивит агрессивным видом и характером

Банный комплекс на колесах – представлен прицеп с...

Новый «странный» 3-колесный электрокар Lean3 готовится к премьере

Бюджетный седан Mitsubishi для Азии готовится к мини-рестайлингу

Шансы на появление нового Mitsubishi Pajero Mini растут

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+