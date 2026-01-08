Со скачком популярности автопутешествий все больше российских компаний активно занимается проектированием домов на колесах. Одна из них – «Омскавтодом», недавно создавшая уникальный автодом на базе внедорожного грузовика «ГАЗ Садко Next 4×4».

Изюминкой этого проекта является кабина машины, полностью интегрированная в жилой модуль. Полноприводный грузовой автомобиль со всеми необходимыми внедорожными атрибутами, такими как шноркель, электрические лебедки спереди и сзади, а также пневмоподвеска, оснащается тяговитым дизельным двигателем ЯМЗ-53443, развивающим 210 лошадиных сил мощности.

За дальнобойность автодома отвечает запас из трех топливных баков объемом по 200-литров каждый.

В жилом кластере реализована небольшая обеденная зона с раскладывающимся столом, кухней с раковиной и встроенной газовой плитой, а также компрессорным холодильником на 110 литров с морозильной камерой.

Предусмотрено множество ящиков для хранения посуды и вещей, а также установки посудомоечной машины. Есть даже полноценный санузел с окном, реализованный как туалет и душевая кабина в одном пространстве.

Спальных мест два – 220 на 200 см и 180 на 150 см. За охлаждение и обогрев внутреннего пространства отвечают кондиционер и дизельный отопитель Webasto. Воду подогревает бойлер Truma, питающийся от 200-литрового бака для чистой воды.

Электрические приборы в жилом отсеке работают от электросети, которую обеспечивают солнечные панели на крыше машины и гелевые аккумуляторы. Путешественники могут рассчитывать на наличие внутри розеток на 220-вольт и даже USB-разъемов.

Стоимость нового автодома на базе «ГАЗ Садко Next 4×4» не называется. Обсуждать ее фирма-разработчик этого дома на колесах готова только непосредственно с заказчиком и с учетом выбранных им опций.