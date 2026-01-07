Шансы на появление нового Mitsubishi Pajero Mini растут

Компания Mitsubishi сняла с конвейера компактный внедорожник Pajero Mini в летом 2012 года. С тех пор в прессе стабильно циркулируют слухи о потенциале возрождения этой популярной среди поклонников бренда модели. Но каждый раз, когда ожидания растут, намерения Mitsubishi рассеиваются как туман. И на то есть одна важная причина – платформа.

Руководство автопроизводителя рассматривало новый «Паджеро Мини» как рамный внедорожник, который бы отлично подходил для езды по пересеченной местности. Однако продольная установка двигателя неоднократно отклонялась из-за высокой стоимости разработки шасси.

Задумка была правильной, но реалии не позволяли реализовать этот проект в жизнь. И Pajero Mini оказался в тупике.

Mitsubishi Pajero Mini нового поколения (неофициальный рендер)

Но если верить инсайдерам, недавно ситуация начала меняться. Катализатором оказался успех минивэна Delica Mini, выпущенного в 2023 году и обновившегося в 2025-м. Эта модель использует несущий кузов и высоко ценится среди покупателей за привлекательный дизайн, минималистичность и невысокую цену.

Ожидается, что новый Pajero Mini будет использовать ту же самую идею. Для автомобиля могут выбрать одну и ту же базу с кей-каром eK Wagon, а значит машина получит такие же компактные размеры кузова.

Чтобы связать проект с оригинальным «Паджеро Мини» в «Митсубиши», по слухам, хотят наделить машину какой-то особой системой полного привода, способной нивелировать отсутствие у нее рамного шасси.

Премьера возрожденного Mitsubishi Pajero Mini может состояться в конце 2026 – начале 2027 года.